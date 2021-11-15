【愛傳媒朱亞君專欄】容我野人獻曝了。

因為同事六兒報了一堂拉丁有氧，想想有為者亦若是，且她去上課的地方離我家車程不到五分鐘。自忖手腳不協調，我就去報了一堂比較簡單的基礎有氧。

九點才要上課，我從傍晚六點下班頭就開始痛了，然後胃也絞了，全身毛毛蟲在爬。真希望此時接到外婆病重的消息，儘管她已經死了53年了，應該不介意不肖長外孫女打著她的名義撞騙一次。

但我還是有良心的，且太過緊張，全班第一個報到。老師是一個大學生般的孩子，渾身是戲。

韻律健身有氧你們知道的，反正就是一直跳跳跳，這也沒啥好說的。開心的是老師放的是瑪丹娜的音樂，再說一次，Madonna，以老師的年紀這是外婆級的音樂啊。（你看，外婆總是陰魂不散。）

就在我氣力放盡之際（其實我從十五分鐘後就不斷望向牆上的掛鐘，並懷疑它壞了），音樂突然轉為輕柔的鋼琴曲，老師要我們去後方拿瑜珈墊，同學悄聲的打了密語：我們老師是學芭蕾舞的，後面會不一樣一點⋯⋯

正在鋪瑜珈墊時，孩子般臉孔的老師自己很享受的在地板上曲起身，柔軟的往左內縮轉了一圈，然後彈起來，又整個身體全然放鬆的放倒在地板上，再向右蜷縮扭曲的又花式了一圈。

坦白說，我看傻了。

老師起身時看了我一眼：嘿，新同學⋯⋯

我說，真美。

我得解釋一下，那不是老男人看小女生、師奶看小男生的眼光，是我看到一個人能夠這樣放鬆而柔軟的「使喚」自己的身體，那在過往看小劇場表演的時候經歷過，但這麼貼近自己就在你眼前的演出，那麼純淨。太美了。

於是我們也開始學習在瑜珈墊上用各種奇怪的姿勢扭曲，然後我感覺到我的腿，然後我感覺到這是我的股二頭肌、這是我的股內側肌，然後我們拉筋，我感覺到我的背我的肩（每次去按摩，師傅會說你這裡太緊了推不開），那個下壓的姿勢維持了快一分鐘吧，音樂流淌⋯⋯啊我真不好意思野人獻曝，但我要說感覺到自己的身體好好。

感覺到自己的身體好好。我都快要哭出來了我。不是外婆來了，是黃秋生來了。他說你身體裡面的聲音，我聽到了。

返家時，踩油門的腳有些顫抖。我想明天會很慘吧。但我下週還是會來上課的，且不會課前胃痛了。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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