【愛傳媒簡秀枝專欄】「用買菜的錢，收藏藝術品，幫助藝術家」，這是已故竹圍工作室負責人蕭麗虹（1946-2021），一生的態度。

她的善行義舉，鼓勵與資助了許多年輕藝術家，同時也豐富了台北市立美術館的收藏。

這個從去年5、6月提出的捐贈計劃，經雙方團隊的討論，決定捐出26位藝術家的43幅作品，給台北市立美術館，包括水墨、書法、油畫、攝影、録像與裝置等綜合媒材作品，其中包括北美館尚未收藏的藝術家作品，及部分典藏藝術家所缺少的階段性關鍵作品。

捐贈儀式 苦等主人 胡不歸 病逝噩耗 撕心裂肺 嘆奈何

捐贈儀式，從林平前館長，延後並移交給王俊傑館長，大家等著蕭麗虹返國親自主持，怎奈人沒等著，傳回來是蕭麗虹病逝消息。

11月12日藝術界銜悲忍痛，聚集在北美館在地下樓圖書文獻中心，一起緬懷蕭麗虹，同時也舉行簡單的捐贈儀式。

台灣鍊水公司董事長陳光雄，代表家屬，出席聚會，難掩失去愛妻的悲傷，靜坐一隅，時而接受藝術界友人的問候，寒喧幾句，大多時間，靜默聆聽藝術界友人對蕭麗虹的追思點滴。

蕭麗虹生前第一件收藏品是已故藝術家吳學讓，創作於1976年的《群鵝》，陳光雄昨天以家屬身份代表捐贈，由王俊傑接受捐贈。1976年正是陳光雄帶著蕭麗虹返台定居，對他們夫妻來說，意義非凡。

蕭麗虹是於今年元旦，無故在住家暈倒送醫，本以為心臟病相關的家族遺傳，一經檢查，卻發現是胰臟毛病，擴延肝臟，隨後並作了3次化療，但成效不彰，在親友的建議下，轉赴新加坡接受特別高端儀器的特殊治療，5月6日赴星，8月30日就傳出病逝的噩耗，藝文界同感震驚。

洋媳婦靠著婆婆啟蒙藝術 流利英文閱歷 直搗外交群

蕭麗虹是香港人，主修總體經濟學，與台灣籍留學生陳光雄，在美國留學時，相識相戀成婚，婚後配合夫婿就業腳步，曾在美國、瑞士與新加坡等地，從事經濟研究工作。1976年當陳光雄決定束裝返國時，一句閩南話都不會說的蕭麗虹，跟著先生腳步，搬回台灣定居、創業。

滿口英文與廣東話的蕭麗虹，被街坊鄰居稱為「洋媳婦」，但她非常柔軟而識大體，放下海歸學人的身段，也把總體經濟研究的專業，擺在一旁，專心相夫教子，學習成為台灣媳婦。

陳光雄媽媽，出身自書香世家，對於琴棋書畫，頗有心得。蕭麗虹與婆婆保持密切互動，並跟著婆婆去上插花課，學習揑陶，逛畫廊，在婆婆的帶領之下，拾級而上，逐漸向藝術靠攏，培養出興趣。

1970年代，有許多外交官派駐台北，例如，美國駐中華民國大使安克志（Leonard S. Unger，1917-2010）夫人就是藝術家，蕭麗虹以流利的英文，以及早年留學工作的海外見聞，很快就打入當時的外交圈，外交官夫人國際訊息豐富，對於當代藝術的出版物也多，已經接受藝術啟蒙的蕭麗虹，很快就抓住主流趨勢，因此在台灣藝術生態還處在傳統、保守時，蕭麗虹已經認識當代藝術，她很快因興趣，而走上陶藝創作，也在許多競賽奬項中脫穎而出，作品也被包括北美館在內的美術館收藏。

例如，蕭麗虹曾於1991年及1994年兩度在北美館舉辦個展，並在1989年、1992年分別獲得北美館主辦的「中華民國現代雕塑展」及「台北現代美術雙年展」首奬，搖身一變，從經濟分析專家，家庭主婦，變成藝術創作者，讓她對自己的生命歷程與台灣土地，有更多的心得與期待。

北美館為實驗創作背書 蕭麗虹捐畫報恩不手軟

因為對藝術的投入蕭麗虹認識了許多藝文界朋友，充分了解台灣藝術界生存的困境，尤其尚未成名的菜鳥藝術家。主修過經濟學系的蕭麗虹，採取經濟手段，幫助年輕藝術家，比如說，有藝術家作展覽時，她會去看展覽，然後順手買作品回去，除了活絡經濟之外，讓藝術家馬上有收入，可以維持繼續創作。

從商的丈夫陳光雄力挺蕭麗虹對藝術家的佈施。當蕭麗虹說是以「買菜錢」，購藏藝術家作品時，不足之處，陳光雄掙一隻眼閉一隻眼，全力買單，蕭麗虹很快就成為台灣當代藝術界的女伯樂。

除了買畫支持藝術家之外，蕭麗虹知道，台灣藝術家更需要舞台以及國際發展機會。

1995年蕭麗虹利用家族的舊雞寮，改裝轉型為藝術家的展演、駐村創作的基地，取名「竹圍工作室」，成為台灣民間自力建構的「閒置空間再利用」的先行者與典範。

從1995年迄今，竹圍工作室已經累積25年的時間，服務了500位以上的藝術家，也與250個以上的國際藝術機構與組織，保持互動，留下的實體文獻與出版，以及網路內容儲存檔案資料，十分龐大，為台灣留下近幾十年來國際發展的珍貴文獻，以及與國際組織或機構，互動對接的know how，彌足珍貴。

由於近年生態環境丕變，包括竹圍工作室附近的交通動線，也因公共工程的介入，風水景觀逐漸被破壞掉，再加上，身體漸有狀況，「老之將至」的想法開始出現，蕭麗虹萌生退居幕後，於2021年底正式關閉「竹圍工作室」的實體場域，轉作文獻出版的整理。

蕭麗虹在接受台北國際藝術村總監李曉雯訪問時，曾含蓄表示，她希望至少還能再活5年，讓她把「竹圍工作室」的重要文獻與檔案，去腐存菁，成為第三本著作。

懇求上蒼再給5年 完美作結 竹圍工作室息燈難 餘波蕩漾

近年，「竹圍工作室」一直埋首於收尾工作，蕭麗虹也認知到，人生的無常與藝術永恆性，她希望把大半生收藏累積的藝術家作品，分門別類，以不同地域關係，捐贈給最適合的美術館，讓藝術家作品，真正進入美術館，受到專業的研究、展演與典藏，那才是一勞永逸，也是對藝術家最大的回饋所在。

為了感念北美館早年鼓勵且支持她作實驗性展演，給予兩次展覽，兩次授獎的情誼，蕭麗虹的捐贈也就從此美館開始。

就在彼此的整理、協商達成共識之際，臨門一腳的捐贈儀式，却隨著蕭麗虹身體微恙住院、甚至出國就診而喊停，雙方都等待與期待蕭麗虹病癒出院，再隆重舉行。

計劃，果然趕不上變化，今年8月30日，噩耗傳來，蕭麗虹因胰臟癌併發肺炎，病逝新加坡。

蕭麗虹25年成立「竹圍工作室」，持續協助藝術家，進行展演、研究與國際連結，不但是國內民間版閒置空間再利用的典範，常年扮演公共政策的諮詢、委託，國際交流的重要平台，居功厥偉，因此，獲選為「2021年台北文化奬」得主，即將於11月26日，由柯文哲市長頒贈。

趕在台北市文化奬的頒獎之前，北美館昨天就公開舉行捐贈儀式，並邀請蕭麗虹生前的藝文朋友，共聚一堂，在見證蕭麗虹胸懷藝術情、發揮捐贈大愛之餘，也抒發感懷，彷彿成為蕭麗虹逝世後的小型追思會，尤其受過蕭麗虹資助過的藝術家群，生前互動頻繁的藝文人士，都參與活動，氣氛十分感傷。

蕭麗虹 拼完一生，愛留人間 王俊傑 紅了眼眶，不能自己

捐贈儀式由北美館長王俊傑主持，本身也是藝術家的王俊傑，紅了眼眶，他拿著麥克風，久久不能自已，感傷激動地說不出話來。

追思會中，播放了蕭麗虹生前最後一支紀錄短片，束著髪巾的蕭麗虹，略有病容，她娓娓細訴以洋媳婦，下嫁到台灣，本以為自己就是位相夫教子的家庭主婦，沒想到在婆婆的啓蒙帶路下，學習插花、賞陶藝，逛畫廊，接觸了藝術，藝術果真迷人，慢慢讓自己從藝術創作者、藝術收藏者、藝術行政，成為十足的「文化人」，讓她這一生充滿繽紛色彩。

蕭麗虹說，北美館有情深義重，最早認識蘇瑞屏代館長，慢慢跟更多館員熟悉，為感念北美館早年鼓勵且支持她作實驗性展演，例如，1991年、1994年兩次個展，並在1989年、1992年分別獲得北美館主辦的「中華民國現代雕塑展」及「台北現代美術雙年展」首奬，埋下深厚情誼。

王俊傑肯定蕭麗虹生前所完成的兩大任務：

一，1995年竹圍工作室的成立，引進國際合作，同時，熱心參與公共政策。

二，長年購藏藝術作品，資助年輕藝術家，雖非大量體，大金額，但純粹的贊助初心，以及持之以恆，持續性的買進，相當難得。

王俊傑說，蕭麗虹於1995年創辦竹圍工作室的那段期間，正是他留學德國的時候，雖沒有直接恭逢其盛，但也感受到蕭麗虹把她對藝術界的熱力，散發到全世界。她的國際交流、溝通能力非常強，不管他走在海外任何一個重要藝術展演場域，都可以看到蕭麗虹身影，她求知若渴，也充份發揮她流利的英文，進行國際交流，幫忙藝術界許多大忙，文化部也常借重她的國際交流能力，幫助湊合國際藝術家來台駐村，同時也對等把台灣藝術家帶出去。

在文化政策的公共事務，蕭麗虹也是當仁不讓，犀利明快，針砭時弊，同時也參與華山、松菸等文創園區，真誠關心台灣藝文生態環境。

對於這樣愛台灣、挺台灣藝術的前輩，王俊傑表達了由衷的敬意。他說，「今天是很特別的日子，蕭麗虹應該會很開心看到這麼多朋友聚在這裡緬懷她，一起參與、見證她的心血捐贈。王俊傑同時感謝台灣藝術圈的支持，預計明年北美館將推出策畫展，希望蕭麗虹捐畫的用心，完全被看到。

莊普 大姐好走 謝謝有妳 無私 不留餘地 提擕後進

只比蕭麗虹小一歲的莊普，還是以大姐相稱。莊普說，他們已經是幾十年的老朋友，從伊通、春之藝廊，他的每一個展覽，蕭麗虹都會親自去看展覽，也會隨手購藏他的作品，蕭麗虹是他的第一個收藏家，並不為過。

伊通、竹圍工作室，都是非營利藝術場所，來往密切，同質性也高。莊普非常感念蕭麗虹對年輕藝術家不留餘地的協助，留愛在藝術界，令人懷念不已，也影響深遠。

數月前，莊普接受國美館邀請，策劃「1980年到2021年當代藝術展」，莊普惦記著蕭麗虹早年的陶土作品，因此他打電話給蕭麗虹，邀她參展。當時蕭麗虹人已在新加坡住院，有氣無力地婉拒參展。當時莊普並不以為意，以為疫情中每一個人都變得無精打采，沒有想到，那是他們最後的交談。幾十年的好交情，就在死亡訊息傳出時，嘎然劃下句點，讓他萬分錯愕。

莊普帶著蕭麗虹給他女兒的簽名書，證明蕭麗虹念茲在茲，還是鼓勵年輕創作者，提擕後進的精神，令人感動。

林平：她沒走，她在everywhere⋯⋯

林平則在追思會中，以感性的口吻說，謝謝蕭麗虹陪伴我們走過重要人生。「蕭麗虹未曾離開大家，她的神魂、回憶，到處都是，她沒走，她在everywhere 。」

林平稱蕭麗虹早期就是個斜槓少女，婚姻、家庭、志業，面面俱到。林平說，她們的緣起，是她擔任北美館展覽組長，蕭麗虹的陶作，參與展覽，並被北美館收藏。

後來蕭麗虹用笑容、用效力與愛，打造藝術界共同的家，成立竹圍工作室，是台灣民間自力去建構閒置空間再利用的典範。蕭麗虹更關心台灣藝術家的生存發展，除了購藏藝術家作品，資助藝術家創作，在公共領域上，也是全力付出，在生態環保上，始終和在地居民一起，追求公平正義。

2010年林平在台中經營22號倉庫，蕭麗虹給予支持，親自南下台中，面授機宜，提供協助，果然產生極大的效益。

至於捐畫給北美館，則是她還擔任北美館館長時，展開開始協商，蕭麗虹對於捐贈的邏輯思考，非常清楚，很在乎每一幅作品的適得其所，例如，屬於台灣藝術家的早期優秀作品，捐給北美館，可望增添北美館典藏面向，並充實研究脈絡。但對於香港藝術家作品，她原本打算捐去香港。

翁淑英、姚孟吟：感謝帶給台灣藝術圈 溫暖與貢獻

捐贈代理人翁淑英說，參與蕭麗虹針對捐贈計畫的整理工作，她倍感榮幸，而整理藏品過程，有如尋寶，跑遍辦公室、住家與竹圍工作室，整理過程中，一路聽著蕭麗虹分享過往，非常難能可貴。

翁淑英分享了當年相關的文字紀錄指出，蕭麗虹是由婆婆帶領她走進藝術天地很重要的人，她常常說，對她這個遠渡重洋嫁到台灣的媳婦，婆婆非常包容，不斷帶她去學習插花、逛畫廊，排遣她獨自來台的寂寞，也鼓勵她用私房錢來收藏藝術品。隨著藏品增多、認識越多藝術家後，蕭麗虹開始思考自己還能做什麼，因此成立「竹圍工作室」，由於藝術的迷人，讓她欲罷不能，當接觸越多，就越希望多做事，個人力量不足，就希望結合眾人力量，讓藝術推廣，不斷向前走。

翁淑英認為，蕭麗虹不只是藝術家，更是收藏家與策展人。由於她在生前曾於北美館舉辦過2次個展，並在1989年及1992年，分別獲得北美館主辦的「中華民國現代雕塑展」及「台北現代美術雙年展」首獎。基於感念北美館早年的鼓勵，因此於去年中，主動提出捐贈計畫。

竹圍工作室顧問姚孟吟則表示，該團隊於2019年籌備「竹圍工作室25週年」時，即開始思考蕭麗虹收藏品的專業文字，也思考捐贈事宜，希望收藏品發揮最大價值，當然北美館對蕭麗虹一路的溫暖與支持，是捐贈對象的第一考量，昨天捐贈儀式的進行，也是落實蕭麗虹遺願的重要一步，他們也代表「竹圍工作室」團隊，表達對北美館以及所有藝術界朋友的盛情，她們相信天上的蕭麗虹，一定也感到安慰。

當然，身為藝術工作的一員，她們也齊聲謝謝蕭麗虹，自1976年定居台灣以來，用45年的生命，無私奉獻，帶給台灣藝術圈的溫暖與貢獻，讓她們倍感幸福。

12日的捐贈典藏，共捐贈23位藝術家的43幅作品，橫跨水墨、書法、油畫、版畫、攝影、録像與裝量等綜合媒材作品。

該批藏品中，不只是作品的價值，還有蕭麗虹與作品的故事。例如，極具代表性的書藝家董陽孜，作品《今月曾經照古人、今人不見古時月》（1996）筆法流暢，墨韻多變，充滿文學內涵。蕭麗虹與陳光雄，長年旅居在國外，對董陽孜筆下，寓意深遠的漢字，非常著迷因而收藏。

蕭麗虹是莊普作品的收藏大戶，大型裝置作品如《水泥中的花朵》（2010），係透過意象化形式，投注對自然生命的省思，不斷嘗試開創，這樣的觀念，正開啟了蕭麗虹投入實驗創作的勇氣。

賴純純的創作形式多采多姿，《行雲流水篇》（1991）是她以書寫畫面構圖作切割，在肌里變化中，展現溫暖與抒情性。

陳慧嶠的《默照》（1992）剛柔並重，表達女性內心的纖細與掙扎，是交錯反覆的情感寫照。吳瑪悧早期作品《咬文嚼字系列》，利用現成物諷刺社會假象。石晉華《雄獅計劃》（1993）運用廣告刊登方式，提出對當時藝術市場的批判。

因為火災，陳張莉在1990年代的重要作品，都付之一炬。蕭麗虹捐出的《靈與山的對話》（1995）年，是該時期碩果僅存的作品，十分珍貴。

另外，捐贈的藝術家名單，還包括吳學讓、陳順築、蕭勤、梅丁衍、姚瑞中、涂維政、王德瑜、陳文祥、黃文浩、侯怡人、林鴻文、白宗晉、陳龍斌、鄭政煌、黃建樺、紀紐約、鄭婷婷、廖祈羽、杜十三（黃人和）。

12日出席捐贈及追悼會活動，還包括市文化局文創發展科長邱珮瑜、台北國際村總監李曉雯、視盟副理事長郭奕臣、遠流主編曾淑正、一路相伴的捐贈代表翁淑英、竹圍工作室營運總監陳彥慈、顧問姚孟吟、胡氏藝術執行長胡朝聖。藝術家陳張莉、姚瑞中、王德瑜、黃文浩、林鴻文等人，整個活動，簡單隆重，氣氛溫馨感人。

作者為典藏雜誌社社長

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