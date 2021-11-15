在台灣買房需準備2至3成的自備款，因此有一名網友好奇，買一台賓士C300不僅可以全額貸，還可以貸10年，既然車子都可以全額貸，質疑為何不能用同樣的方式買房，貼文曝光後，網友則表示，若沒有自備款買房，人人都可進場的情況下，房價只會愈來愈高。

原PO今（15）日凌晨於PTT八卦板指出，記得過去曾有新聞報導，北歐國家的人民為買房，貸款100年，更有不少台灣人為買賓士C300貸款10年，且還是全額貸，一個月繳1萬出頭車貸，就能買得起。

原PO認為，車子都可全額貸款，「房子是永久性資產，為何不能全額貸款？」假設買1200萬的房子，全額貸50年，一個月繳2萬房貸，若申請前10年寬限期，一個月繳5千，「根本比房租還便宜」，如此一來政府也不需要蓋社會住宅，人人都能買得起房，他好奇「買房為何不能全額貸，有沒有八卦？」

不少鄉民看到他的疑問後，紛紛解釋，「買得起的人越多，房價就噴越高」、「房子不給你全額貸，是因為連一點自備款都沒有的人，全部跑出來買房，到時出問題金融會亂掉」、「沒有自備的話，就連月薪22k都有辦法進場的話，房價自然會噴到4千萬」、「人人買得起房房價就要衝上天去了」、「買房跟買車的金額風險差這麼多」、「房子買賣跟車子買賣怎麼能比，車子一上路就折舊了」。