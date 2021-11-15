動產與不動產不同，如車子一落地就折價，不像房屋或土地還有機會增值。一名網友好奇問，汽車屬於「負資產」，為什麼還是要買？結果被其他網友噹爆，直呼「窮人才會有這種想法」。

養車非常燒錢，除了加油、保險，在都會區還要找個停車位，更別提動輒數千甚至上萬元的保養維修費用。原PO納悶，「怎麼看車子都是負資產，那為什麼要買車？」文章分享後，引來一票愛車人士猛翻白眼。

支持者強調，買車不是為了炫耀，而是真正有代步需求，例如一家4口出遊，大包小包的怎麼搭客運或火車；有些景點也是靠自駕才到得了。不少人認為，開車和騎機車比起來相對安全，「鐵包肉絕對比肉包鐵好」。

「手機也是負資產，開機就掉價，幹嘛用」、「窮人思維，真可悲」，部分網友表示，所謂負資產是相對的，用不到才叫負資產。還有人更直接，「你以為各縣市都像台北一樣，搭捷運就能到嗎」、「不然你要騎機車載妹子上摩鐵嗎」。