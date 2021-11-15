全球疫苗覆蓋率提升、口服藥物研發傳佳音，經濟活動受疫情影響料越來越低，景氣復甦態勢不變，但機會與風險並存，建議採多重資產策略，透過跨國組合平衡基金的跨資產、跨市場配置，平衡投資組合波動，廣納收益來源，以此掌握不同資產輪漲機會。

投信法人表示，近期也在市場持續關注通膨走勢、聯準會升息進度、供應鏈問題，以及先前大陸祭出能耗雙控政策等不確定性干擾，加上短線在部分資產價格走高也引來獲利了結之下，波動依舊不小。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳指出，隨著疫情影響逐漸鈍化，全球經濟增長動能在經歷基期效應後帶來爆發性反彈後，進入動能放緩的高原期，也反映供應鏈活動受到牽制的影響，包括缺櫃、塞港、缺料等問題仍待改善，所幸庫存指標下降，稍加緩解的需求放緩的疑慮，也支撐了經濟前景展望。

後續仍需持續觀察供應鏈問題是否獲得解決，如未進一步影響到消費需求以及企業獲利表現，仍有利於風險性資產後市表現。

葉啟芳認為，投資配置方面，鑒於供應鏈問題待改善、通膨持續保持在高位水準，市場亦持續關注並預測聯準會升息途徑時點，金融市場波動度料上升，因此跨市場、跨資產的配置策略仍相對妥適，基於經濟仍處改善軌道上，預估成熟國家股市表現仍將優於新興股市。

債市方面，能源價格上漲推升近期殖利率走勢，因此高息券種如高收益債以及與股市連動度較高的可轉債仍可留意。