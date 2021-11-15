印度疫情明顯降溫，疫苗覆蓋率持續提升，經濟復甦態勢延續，預估明年經濟成長居全球之冠，資金持續流入扮演股市動能要角，加上官方經濟政策支持力道未變，股市表現仍值得期待，建議趁勢透過印度基金布局，把握投資成長機會。

投信法人表示，隨今年再過一個多月就要畫下句點，近期各家研調機構與大型券商也相繼公布對於明年全球主要經濟體的經濟成長表現預估，根據外資券商高盛所公布的2022年主要經濟體的經濟成長率預測，預估印度明年經濟成長率可望達9.1％，不僅經濟增速為全球主要國家之冠，也是少數經濟成長率預估值優於今年的國家，高盛預估今年印度經濟成長率為8％。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，從經濟數據來看，印度10月製造業和服務業PMI均較上月回升，分別為55.9與58.4，經濟持續好轉態勢不變，同時印度通膨也仍在央行目標區間內，有利於央行維持當前的寬鬆貨幣政策。企業財報方面，目前已公布約七成的財報，近半表現優於預期，稅後淨利年增率達22％同樣也優於預期。

後續鑒於企業調漲產品售價、原物料價格回落，有助企業利潤率改善，因此市場對於今、明兩年指數的EPS預估並未改變，近期走勢稍有震盪乃因評價面的調整，並非對於經濟前幾與獲利預期的擔憂，因此短線若逢回仍不失為進場布局的機會。

林光佑認為，印度在新興國家當中不僅經濟增長動能強勁，政策穩定性也較高，因此今年來吸引內、外資同步買超印度股市，短期來看，市場焦點在於財報表現，預期需求仍將保持強勁，然同時也須留意廠商提架狀況，以及對終端需求的影響。

整體而言，在基本面向好、貨幣環境寬鬆以及通膨可控下，印度後續表現仍值得期待，產業方面，可留意評價面較低同時基本面轉好的金融股，出口相關族群則可關注IT、特化及紡織類股表現。