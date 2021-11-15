領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi）宣佈其AR0820AT 830萬像素CMOS數位圖像感測器獲CES 2022創新獎。CES創新獎由美國消費技術協會（CTA）擁有和製作，是一個表彰27個消費技術產品類別中傑出設計和工程的年度競賽。安森美開發的汽車應用數位圖像傳感器在車輛智能和交通類別勝出。

專為先進駕駛輔助系統（ADAS）設計的AR0820AT構成了視覺系統的一個基本部分，能檢測車輛路徑上的物體，包括行人和其他車輛，從而提高道路安全。該傳感器提供更高的動態範圍、增強的微光性能、實時功能安全機制和故障檢測等功能，旨在協助駕駛員，並最終賦能新一代具有基本360度視覺的全自動車輛。

安森美智能感知部門資深副總裁Ross Jatou說，很高興獲CTA和我們的客戶認可我們公司在推進智能感知技術的富有價值的創新。我們一直以來的使命是增強汽車行動體驗和推進主動安全，以實現全自動駕駛。

AR0820AT圖像傳感器針對微光和具挑戰性的高動態範圍（HDR）場景進行了優化，具有2.1微米DR-Pix BSI像素和片上140 dB HDR捕捉能力。該傳感器包括先進的功能，如像素內合併、開窗，以及影片和單幀模式，以提供靈活的感興趣區域（ROI）。該傳感器的高分辨率，加上在不良照明條件下高效運行的能力，增強了ADAS系統的能力。

更高的分辨率使系統能在更遠的距離檢測和識別較小的物體和其他危險，使車輛能提醒駕駛員或更早地採取避讓行動，從而提高道路安全。AR0820AT上的先進故障檢測功能和嵌入式數據是實現符合汽車安全完整性等級B級（ASIL B）標準的攝影鏡頭的關鍵，而這對更高級別的自動駕駛至關重要。

今年的CES創新獎收到了創紀錄的1800多份提名。此新聞快訊是在CES 2022之前宣佈的，CES 2022是世界最有影響力的技術活動，於1月5日至8日在美國內華達州拉斯維加斯線上和現場舉行，讓全球觀眾接觸到主要品牌和初創企業，以及世界最有影響力的領袖和產業倡導者。