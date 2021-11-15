CNBC根據其取得的機密文件報導，蘋果公司把iPhone手機變成數位身分證的計畫將由州政府支付部分帳單和提供用戶支援，這表示，這項計畫將由納稅人買單。

根據4個州簽署的合約，蘋果公司要求各州自行維護數位身分證件的發行和服務所需要的系統、聘請專案經理作為蘋果的洽詢窗口，以及大肆推廣這項新功能並促進其他政府機關採用，而這所有的費用都由納稅人承擔。

今年6月蘋果宣布iPhone用戶很快就能在「錢包」（Wallet）應用程式中儲存國家發放的身分證件，並宣傳這是一種更安全、更方便的方式，讓用戶可以在各種面對面和遠端設定中提供憑證。蘋果表示，這項新功能將結合Face ID等生物識別安全系統，可大幅降低詐欺事件的發生率。

不過，許多產業專家質疑為什麼地方政府要把人民身分識別的控制權交給一家民營公司。隱私方面的專家則擔心將身分識別與功能強大的行動設備進行整合，恐導致社會淪為監視盛行的「反烏托邦」。

CNBC報導，根據這份長達7頁的協議備忘錄，蘋果對於負責發放數位身分證的政府機關擁有高度的掌控權。文件顯示，蘋果對該計畫的關鍵部分擁有「單獨裁量權」，包括哪些類型的設備與數位身分證件相容、各州應如何報告這項計畫的績效，以及何時推出這項計畫等。蘋果甚至可以審查和批准各州必須進行的行銷活動。

喬治亞州和亞利桑那州將是美國第一批在「錢包」應用程式中提供駕照的州，但尚未推出這項計畫。

蘋果拒絕對此報導發表評論。喬治亞、亞利桑那、肯塔基和奧克拉荷馬4州代表尚未回應媒體置評請求。

這項計畫最終就是由各州自行維護技術系統並由納稅人買單，而蘋果及其股東將成為最大受益者，其設備將比現在更加不可或缺。

約翰·霍普金斯大學開瑞商學院（Johns Hopkins Carey Business School）教授Phillip Phan表示，蘋果的意圖非常明顯，就是銷售更多的iPhone手機。國家應為其人民服務，但我不確定為什麼他們認為與一家擁有封閉式生態系統的特定科技公司合作是最好的方式。國家將納稅人的錢花在只為一半人民服務的產品上是值得商榷的事。