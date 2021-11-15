使用共享汽車服務的人都希望租用的車輛能順利上路，車內亦沒有惱人煙味。當共享車輛被刮傷、有凹痕或有人在車內吸煙時，總讓人感到相當困擾。博世正為車隊經營業者和交通移動服務商，開發全新Ridecare解決方案，希望讓這些共享汽車的難題成為歷史，並為使用者提供更安全、愉快的乘車體驗。

Ridecare的第一個標準功能是煙霧及損壞偵測，為此，博世結合車輛中的感測器盒，透過人工智慧分析雲端數據，再以更快速、貼近需求的方式，進行修復或清潔，優化車隊管理。共享服務商將可即時接收重要、易理解的資訊，識別車輛是否遭受破壞或車內吸菸。

博世集團董事會成員Harald Kroeger表示，以汽車共享而言，提高客戶滿意度的關鍵之一是確保使用者安全愉快的駕駛體驗，為此，博世的Ridecare解決方案為共享市場的客戶體驗，樹立新標竿。該全球技術與服務供應商正在亞洲、北美、及德國的共享服務領導廠商合作，以推出量產的煙霧及損害偵測系統為目標，進行前導專案。博世此項車隊服務日前已獲南德認證檢測公司（TUV Sud）的可靠度等正式認證。

汽車共享服務業者幾乎很少收到其車輛在給特定租賃期內，遭受破壞或使用者於車內吸菸的資訊。使用者通常會回報車輛的嚴重損壞，但服務商往往仍要承擔輕微損傷的維修成本。此外，若前一位駕駛暗自在租用的車輛內吸菸，亦可能造成使用者嚴重不滿，其專業內部清潔的成本則可達到數百歐元。透過博世的Ridecare解決方案，共享服務業者將可輕鬆掌握車隊實際狀況而非根據臆測。車輛中的感測器盒可偵測車內的香菸煙霧及車體的損壞狀況。

此外，用單一感測器元件即可偵測上述損害，更是業界創舉。當前市面上雖有可偵測煙霧或交通事故的感測器，但皆無法同時兼顧兩者。Harald Kroeger表示，博世結合煙霧及損壞檢測，打造並計畫量產世界上第一個能可靠檢測、如實回報車內損壞及煙霧的解決方案。

此外，盒中的感測器非常精準，不僅可偵測事故，亦能察覺停車時發生的意外損壞，例如停在市中心且當下未出租的共享車輛的輕微碰撞。由此，共享服務商得以確定車輛損壞或車內吸菸的責任歸屬。

博世的創新車隊服務包含永久安裝於擋風玻璃內側的感測器盒，以及雲端數據分析智慧軟體。一旦車輛內部事故或煙霧的感測器數據上傳至雲端後台，博世就可以運用人工智慧判讀其嚴重程度，並為車隊操作人員提供分級依據。其智慧演算法結合車輛的動態資訊及道路狀況等附加資訊，共享服務商將可精確地判斷車輛是否僅外觀損傷，或極需立即檢測、維修，以確保車輛可正常行駛。

Harald Kroeger表示，Ridecare服務再一次證明人工智慧物聯網（AIoT）的潛力，結合人工智慧及物聯網，將造福共享服務使用者。此外，借助人工智慧數據分析，博世可以掌握車輛損壞的確切位置，如保險桿或車體底部，此將有助於紀錄及評估損壞狀況。若將感測器盒的數據與影像結合，車隊及交通移動服務業者亦可推估維修成本。

對於共享服務業者來說，快速、透明地記錄車隊中個別車輛的損壞狀況非常重要，因為這是他們提高車輛性能和當機時間減為最低的唯一途徑。除了損壞分級外，Ridecare服務亦會通報共享服務業者，交通事故發生的確切地點和時間，以及車內吸煙的明確時間點。此類訊息可協助車隊管理者和交通移動服務業者維持車輛的完美狀態，增進駕駛和乘客的福祉。

儘管共享需求在新冠肺炎流行期間下降，專家們仍預測汽車共享市場未來將蓬勃發展：取代私家車的交通移動服務在歐洲產值將達1270億美元，其中170億美元來自德國市場。美國顧問公司Strategy&更預估，2035年歐洲汽車共享的業務潛力將成長四倍以上，達5490億美元。