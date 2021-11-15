服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）與全球領先的物聯網服務供應商Sierra Wireless宣布合作協議，讓STM32微控制器（MCU）開發社群能夠使用Sierra Wireless彈性的蜂巢式物聯網連線和邊緣至雲端解決方案。

該協議可協助開發者解決建立和部署物聯網解決方案所涉及的各種挑戰，包含裝置設計研發、蜂巢式網路安裝和與雲端服務連線，以加速產品上市。

意法半導體部門副總裁暨微控制器事業部總經理Ricardo de sa Earp表示，Sierra Wireless為STM32生態系統提供豐富之蜂巢式連線和雲端服務解決方案的組合，可為物聯網提供完整的點對點解決方案。STM32 MCU和生態系統結合Sierra的連線服務和裝置至雲端軟體，創造出一個相較目前市面上任何產品之更具深度、功能和可用性更高的產品。

Sierra Wireless合作夥伴關係、市場行銷和物聯網解決方案部資深副總裁Jim Ryan則表示，此次與意法半導體的合作為客戶提供了現成的解決方案，從供應客製化的硬體網路連線配置，到需儘快連線的統包模組，其可解決部署物聯網時面臨的挑戰。Sierra Wireless正在將世界一流的物連網連線解決方案導入市場領先的STM32生態系統，以便為STM32 MCU上開發各種物聯網解決方案的客戶能輕鬆打造出蜂巢式連線之方案。

意法半導體的STM32 MCU系列可在正規銷售管道（包含ST線上商店）上販售，產品型號多達上千款，涵蓋極廣的效能區間，整合高效能與即時處理能力和豐富的連線功能。STM32 MCU亦提供了最先進的物聯網安全技術，包含加密演算法、安全韌體安裝和更新、安全啟動和抗旁路攻擊。

STM32產品家族還有專為超低功耗設計的產品線，以及晶片上整合遠端調變以及藍牙5.2和802.15.4射頻收發器的無線MCU。此外，為加速產品設計，STM32Cube生態系統提供了開發工具、STM32硬體抽象層（Hardware Abstraction Layer，HAL）等中介軟體、X-CUBE-CELLULAR等STM32Cube擴充套件包和應用程式碼範例。各種評估板和通過全面測試的開發套件，協助加速產品原型設計。

Sierra Wireless的連接提供一個便捷的連網裝置蜂巢式網路解決方案，為客戶提供各種可以簡化連線的SIM選項，包含全球Smart Multi-IMSI和優化的區域單載波SIM，以及一系列統包式蜂巢式調解器。Sierra Wireless與ST的合作提供客戶多樣Sierra Wireless連線解決方案的選擇。