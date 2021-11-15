晶圓二哥聯電宣布連續14年再度入選道瓊永續性指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）之「世界指數 （DJSI-World）」成分股，今年也同時入選了新興市場成分股（DJSI-Emerging Markets）。2021年的聯電，在DJSI評比繳出亮麗的成績單，總分、環境面及社會面皆奪下晶圓專工業第一，23個評分項中12項獲得半導體產業最高分，其中有8項更拿下滿分，包括「營運生態效益」、「產品責任」、「重大性」及「人力資本發展」等項目，在全球領導企業高度競爭的DJSI評比中，展現聯電長期投入永續經營的成果。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，很高興今年聯電在DJSI能有亮眼的表現，聯電能夠不間斷的連續14年入選已屬不易，今年能在全球領導企業高度競爭下脫穎而出，更是全體員工從上到下、齊心努力展現的成果。

簡山傑表示，聯電身為世界企業公民的一份子，以「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的永續心法，在追求經營績效的同時，仍兼顧環境、社會和公司治理等相關面向，今年6月宣示2050年達到淨零碳排，更是對未來30年的重大承諾。聯電在不斷提升產業國際競爭力之餘，更將永續理念與企業營運策略結合，期能對社會及環境發揮正面的關鍵影響力。

聯電長期致力ESG各面向的推動，今年6月成為全球晶圓專工第一家宣告2050年淨零碳排放，具體實踐「淨零行動三部曲」，包含持續積極自主減碳，全面採用再生能源，及投資淨零碳技術」，並加入國際再生能源倡議RE100，獲得超過500家供應商群起響應。聯電15年來推動四階段能資源生產力提升計畫，包含：333 （2010~2012年）、369+（2013~2020年）、Green 2020（2016~2020年）到Green 2025計畫，朝向「節水15％、節電15％、減廢25％、含氟溫室氣體減量65％」四大目標邁進。同時推動供應鏈共好夥伴的一起實踐，聯電發揮聯合國永續發展目標之「全球夥伴」精神，邀請供應商夥伴共築低碳永續供應鏈，預期整體供應鏈於2030年將減碳20％、再生能源採用比例達20％。

道瓊永續性指數成立於1999年，由瑞士永續集團（RobecoSAM）與美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones）公司共同發行，是現今國際間最具公信力的企業永續評比工具之一，為全球投資機構之重要參考指標。道瓊永續性「世界指數」每年於全球挑選約2500家大型企業參與評比，並於各產業評選出在永續經營上表現最好的前百分之十的公司為其成分股，「新興市場指數」則以新興市場前800大企業中，挑選各產業永續性績效前百分之十的公司成為其成分股。