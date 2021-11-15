台股11月12日全體上市公司總市值為53兆9125.19億元，較前周五（5日）總市值增加6794.09億元，周增幅為1.28％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：電動車股、元宇宙股、泛特斯拉概念低軌道衛星股、台積電投資概念股等，預期本周台股指數區間為17300-17800點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.拜登和習近平將舉行線上視訊峰會，時間點在中共19屆六中全會結束後（可能是15日晚間），全球兩大經濟體關係有改善契機，討論焦點可能是鬆綁簽證限制、雙邊核武對話倡議，或建立緩和貿易摩擦的框架；但雙方在台灣、香港、新疆等議題上應該不會有進展。

2.美股創新高使得台股具備補漲氣氛，加上多數企業上季財報與展望樂觀，引發資金行情類股輪漲，自10月14日指數低點16387點起漲，大多數類股與成長股累積漲幅都大於指數，10月中小型科技股較強，但11月權值股也跟進上漲，外資也大幅加碼。

3.WHO首席科學家Soumya Swaminathan表示，目前高達129款疫苗進入人體臨床試驗，而鼻噴劑和口服形式「第二代」COVID-19疫苗比現有疫苗更具優勢，因為比注射形式更容易送入體內甚至可以自我接種。全球各大城市陸續解封，美國開放邊境，紐西蘭奧克蘭封城85天後解封，全球疫情可望在2022年大幅緩解。