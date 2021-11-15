台灣YouTuber年度盛宴「走鐘獎」在日前（13日）盛大舉行，活動集結許多知名YouTuber，其中網紅團體「反骨男孩」在頒獎前，成員蕾菈（Lyla）卻突天外飛來一筆問「我到底要不要去隆乳？」但台下觀眾卻沒反應，現場氣氛瞬間僵住，蕾菈也因此被罵發言不適當，面對爭議，蕾菈也發文正面回應了。

在YouTube擁有156萬訂閱數的「反骨男孩」，日前為走鐘獎擔任頒獎人，其中，性感女神蕾菈則以一襲豪開深V禮服美艷亮相，不過蕾菈在頒獎前卻天外飛來一筆問「這問題困擾我3年之久，我到底要不要去隆乳？因為我覺得我的胸部實在太垂了，如果我要去的話，給我一點尖叫聲可以嗎？」沒想到台下觀眾卻沒反應，現場氣氛瞬間僵住。

蕾菈則自行圓場說：「沒關係！就算再垂，你們也看不到，而且要小心，我可能會偷親你們臉頰」，暗虧被網友攻擊的「親統神事件」，這時酷炫、孫生才趕緊救援「我就說，沒有人在意你跟統神的新聞，不要一直在意這種事情，不要一直看酸民的留言好嗎？」

蕾菈頒獎橋段事後被酸為「走鐘獎」最大敗筆，面對爭議，蕾菈昨則在IG正面回應：「也許有些人覺得講的很不適當，但現場的觀眾給我的迴響，以及下台後給我的真心建議才是我應該吸收的！」蕾菈也感性說：「而且呀！在台上自信的樣子，我真的很喜歡。原來我自信的樣子這麼美。也許我該找回來以前的那個大膽放蕩不羈的我，找回當初踏入這圈子的初衷」，有網友則留言勸她「在自己影片上形象就算了，應該要知道在什麼場合要說什麼話」、「在這麼重要的場合發言前建議還是先三思」，蕾菈也回應：「我知道了感恩」。