台中市立委第二選區補選引發各界關注，民進黨日前推出前立委林靜儀參選，國民黨方面，前立委顏寬恒9日召開記者會，正式宣布接受徵召，投入選戰。資深媒體陳東豪表示，自己絕不會低估顏家，打包票，顏家的得票要從9萬票算起。

對於台中立委補選，陳東豪12日在政論節目「新聞面對面」上表示，不能低估顏家，顏家在2020年選舉時，顏寬恒得票10萬票以上，只是沒有想到投票率那麼高，才會輸給前立委陳柏惟，但那種情形很難複製，因為那次選戰是立委和總統大選一起選的。

陳東豪直言，當顏清標站出來的時候，就是總動員令，絕對在7萬7000票以上；陳直言，每一場選舉就是一個全新的開始，不能用罷免的票數來做參考，但是顏家絕對不是只有7萬7000票，絕對打包票，要從9萬票算起，因為2016年國民黨輸到立委只剩下35席，顏寬恒得票數還有9萬票以上，所以顏家的實力不會受到外在環境的影響。

顏寬恒之父、大甲鎮瀾宮董事長顏清標近期遭媒體諸多指控欠債不還等，在沉默多日後，他9日在顏寬恒記者會上出面強調，欠債不還等傳聞事實真相，並非如惡意指控所說。顏清標強調，選舉是一時的，希望這次補選是一場公開、公正、透明的選舉，但「顏家不畏戰、不懼戰，接受挑戰」。