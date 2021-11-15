市警局第四分局南屯派出所，員警至轄內10家金融機構逐一拜訪，希冀透過警方及金融機構業者通力合作，有效阻止詐騙案件發生。(警方提供)

近年來詐騙集團猖獗，且犯罪手法不斷推陳出新，誘騙民眾前往金融機構操作匯款至指定帳戶，或是以話術誘騙民眾提領大量現金交付詐騙集團，造成被害人財產莫大損失。市警局第四分局南屯派出所長江松泳率領員警至轄內10家金融機構逐一拜訪，希冀透過警方及金融機構業者通力合作，有效阻止詐騙案件發生。

警方指出，根據統計，南屯派出所今年1月迄今計受理民眾詐騙案件相較去年同期有略增，其中以投資詐騙、網路購物解除分期付款占大宗，經分析可能受疫情影響，民眾使用網路機會增多，因而提高遭詐之風險。疫情期間民眾宅在家裡多使用網路拍賣網購，抑或是透過網路投資尋求增加收入機會，因此民眾受詐騙之機會增加。

警方為防止民眾被害，強化金融機構阻詐效能，於民眾匯款時能及時發覺異常並主動通報；所長江松泳特地至轄區內各大金融機構，了解金融業者在防範詐騙之作法，與業者建立良好溝通管道，透過警民合作，共同防範詐騙事件發生。

所長江松泳所長呼籲，為有效遏止詐騙集團的猖獗，警方將透過各種管道向民眾宣導反詐騙最新觀念，透過加強與超商、金融機構等業者的互動，共同努力有效降低民眾遭詐騙的機率，進而杜絕詐騙案件之發生，確保市民財產安全。