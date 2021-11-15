Trae just hit his 7th three of the game



...from the logo. pic.twitter.com/8lnJ3AUTpe — Bleacher Report (@BleacherReport) November 15, 2021

面對老鷹最近處於連敗不止窘境，崔楊很清楚自己應該跳出來了！崔楊15日投26中16，含三分球投13中8，攻下全場最高42分，外加10助攻、8籃板，只差兩籃板就摘大三元，幫助老鷹最後以120比100痛宰公鹿，總算中止6連敗，也拿本季第5勝(9敗)。

老鷹從一開賽就靠崔楊火力壓著作客的公鹿打，崔楊更在上半場還剩3分21秒投進LOGO SHOT，展現他今天手感到底有多好，前3節打完，老鷹89比77領先，來到末節，崔楊幫助老鷹擴大領先幅度到20分以上，比賽勝利也提前底定。

除了崔楊交出接近大三元演出，柯林斯也拿19分，卡培拉12分、13籃板，胡爾特11分，賈林納利替補拿下10分，可是老鷹本季陣容跟上季變動不大，開季卻陷空前低潮，目前僅排東區第13，表現跟上季搶下東區第5種子判若兩隊。

公鹿本季情況也跟老鷹差不多，上季拿到東區第3種子闖進季後賽的他們，目前只排東區第11，主因仍在主力中鋒布魯克羅培茲只打開幕戰就告傷退，米德頓也因感染新冠肺炎，目前雖然已經結束隔離，卻還沒跟球隊報到，也讓阿提托康波陷入孤掌難鳴困境。