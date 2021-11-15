美國10月消費者通膨創下31年來新高，但一些華爾街大行對企業獲利和美股前景仍然樂觀以待，三大指數很快重振旗鼓。惟部分經濟學家警告消費者不會永遠為漲價買單，應提防飆升的通膨將美國再度推入經濟衰退。

美國勞工部上周三公布10月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲6.2%，創下自1990年11月以來最大漲幅。與9月相比，美國10月CPI上揚0.9%，亦超出市場預期。

這項數據顯示，隨著供應鏈之亂遲遲無法獲得解決，當前高漲的通膨可能比聯準會官員和其他許多人所預期的更為持久，這可能促使聯準會加快量化寬鬆（QE）退場，並比預期更早開始調升利率。受此影響，美國公債利率大幅上揚，以科技股為主的那斯達克指數表現尤為疲弱，終場重挫1.66%。費城半導體指數大跌2.83%。

然而投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，這只是近來美股漲多回吐的正常現象，並看好仍有足夠動能帶動美股在年底進一步走高。

上周五投資人消化了通膨疑慮，美股三大指數全面反彈，道瓊工業指數收漲0.50%，標普500指數漲0.72%，那斯達克綜合指數漲1%，惟周線全面收黑，結束連漲5周的升勢。費城半導體上周五收漲0.80%。

投資人普遍看好在需求仍然穩健的情況下，企業有能力應對供應鏈瓶頸，也能將上漲的成本轉嫁給消費者，這是資金重新歸隊的主要原因。美銀分析師表示，許多企業認為現在定價權操之在賣方，亦計畫進一步調漲價格，這有利於其獲利能力。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，沃爾瑪下周公布的財報可作為消費力道的風向球，但他也認為物價上漲並未破壞消費者胃口，且供應鏈問題應能日益緩解，因此美股可望持續挺升。

然而並非所有人都如此樂觀，Euro Pacific Capital首席經濟學家兼全球策略師Peter Schiff在談到創下逾30年新高的消費者通膨時表示，實際的通膨率應該「遠超出10%」，如果不是比1970年代的任何一年糟，那麼也是一樣糟。他警告，持續飆升的通膨將更加惡化，可能使美國再度陷入經濟衰退。美國在1990年代調整消費者物價指數的計算方式。

1970年代石油危機所引爆的停滯性通膨（stagflation）導致美國經濟陷入嚴重衰退，最後是在1979年至1987年時任聯準會主席的沃克（Paul Volcker）祭出力度前所未見的緊縮性貨幣政策，並曾一口氣將聯邦基準利率從10.25%調升到20%，才逐漸擊退這隻通膨巨獸。(2-1)