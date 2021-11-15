Schiff表示，通膨將對美國經濟帶來可怕的後果。人人都說通膨高漲是因為美國經濟非常強勁，但實際上，強勁的經濟不會造成通貨膨脹，反而會產生相反的結果，因為經濟強勁代表經濟非常具有生產力，能產出更多的商品和服務，進而擴大供應，但現況是我們身陷短缺，因為我們的經濟是疲軟的。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席經濟學家Gregory Daco表示，美國10月消費者物價報告顯示目前高漲的通膨趨勢頗具持久力，他預期通膨在好轉之前會繼續惡化，而核心通膨可能要到2022年初才會觸頂。

更令人擔心的是，物價高漲已經開始吃掉疫情期間積累的可支配收入以及經濟解封後的薪資漲幅。

美國10月經通膨調整後之實質平均周薪年減1.6%、月減0.9%；實質平均時薪年減1.2%、月減0.5%。而今年以來，美國食品和能源價格已經上漲9.7%，且占低所得消費者約28%的支出。

由美國經濟學家Michelle Meyer領導的美銀研究團隊在報告中指出，現在情況出現了變化，更多的所得被迫拿去支應上漲的價格。

此外，密西根大學上周五公布美國11月消費者信心指數較10月暴跌6.8%，降至66.8，創下10年新低，亦遠低於市場預估的72.5，突顯出在萬物齊漲、通膨急升之下，「拜登經濟學」所面臨的艱難挑戰。

美國總統拜登日前對通膨侵蝕人民所得表達擔憂，並承諾將竭力緩解通膨。拜登表示，其推動的1兆美元大規模基建計畫將有助於改善交通運輸並紓解供應鏈瓶頸，但許多經濟學家認為這項大規模支出計畫的通過可能導致物價漲得更快更猛。

拜登政府仍然堅持這場大流行病導致供應鏈陷入瓶頸，並進而大幅推升通膨，但這只是暫時的現象。

不過，通膨高漲及消費者信心大幅惡化的雙重打擊仍已引起聯準會的注意。按原訂計畫，該美國央行預計在明年中完成縮表，之後再視情況決定是否調升利率，但有些投資人對其升息進程越來越謹慎看待，擔心聯準會可能不得不更早提前升息。

包括聯準會主席鮑爾、美國財政部長葉倫等多數官員和經濟學家都預期這樣的通膨情勢將持續到2022年，但諸多變數都可能影響通膨持續多久和其強度，例如萬一出現新的新冠變種病毒導致疫情再度捲土重來、某艘龐大的貨輪意外卡住主要航道，或是發生什麼天災，都可能讓美國政府全力疏通供應鏈瓶頸的努力功虧一簣。(2-2)