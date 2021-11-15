樹林便當店起火濃煙竄燒 警消動員救火

新北市樹林區福興街5號一處店面今上午8時許冒出濃煙、火勢，周邊住戶發現1樓零售商家店面起火，立即通報警消，消防局接獲通報後立刻出動大批人員救援，所幸該店面並無營業，因此目前排除人員傷亡，警消目前仍在撲滅火勢，詳細起火原因仍待調查。

消防局表示，起火建物為2層樓建築物1樓起火，目前預估延燒16間店面和住家，火勢已在9時42分控制，並派遣109名消防人員及44部各式車輛(水庫車共15台)前往搶救。