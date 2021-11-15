樹林店面起火濃煙竄燒 警消動員救火 09:342021/11/15 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市樹林區福興街5號一處店面今上午8時許冒出濃煙、火勢，周邊住戶發現1樓便當店起火，立即通報警消，消防局接獲通報後立刻出動大批人員救援。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樹林便當店起火濃煙竄燒 警消動員救火 訂閱影音： 中時新聞網 新北市樹林區福興街5號一處店面今上午8時許冒出濃煙、火勢，周邊住戶發現1樓零售商家店面起火，立即通報警消，消防局接獲通報後立刻出動大批人員救援，所幸該店面並無營業，因此目前排除人員傷亡，警消目前仍在撲滅火勢，詳細起火原因仍待調查。 消防局表示，起火建物為2層樓建築物1樓起火，目前預估延燒16間店面和住家，火勢已在9時42分控制，並派遣109名消防人員及44部各式車輛(水庫車共15台)前往搶救。 農民出門採菜聞到一股臭味驚見男屍 嚇壞急報警 國3桃園埔頂二隧道火燒車 轎車撞護欄燒成火球 #便當店 #警消 #通報 #起火 #樹林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紅樹林捷運站前2機車擦撞成火球 2騎士甩飛輕傷 17:132021/11/14 社會 人物剪影－聯邦眾議員孟昭文 消解族群仇恨 維護亞裔安全 04:102021/11/14 專題周報 職業賭場隱身礁溪鐵皮屋 警兵分四路逮17人 11:122021/11/14 社會 淡水漁人碼頭突火燒車 黑色BMW陷入火海嚇壞觀光客 15:452021/11/13 社會 宜蘭少女為高雄小男友逃家 鷹眼警揪窩藏頂樓真相 12:002021/11/14 社會 林口警強力取締改管噪音違規 維護民眾安寧與安全生活環境 16:542021/11/14 寶島 防疫如防賊？夫妻車上脫罩喝水秒被開罰 議員批警浮濫開單求獎賞 16:202021/11/14 社會 不是鄉下！陳時中無罩高歌地點曝光 他揭消費超高檔「入場費25K」 01:042021/11/13 生活 滷味店亂喊價！移工沒夾肉要300元 她怒留字條：別再欺騙 08:212021/11/14 生活 大樓主委不爽雞排店 他趁店休「怒砸店、關電源」下場GG 13:272021/11/14 社會 陳時中包廂低消2萬5！超澎湃菜色曝光 網驚：當官這麼爽 08:062021/11/13 政治 社會熱門新聞 圍剿瑪莎拉蒂惡少！警破背後博弈討債集團斷金流 - 社會 球棒擊碎下巴！雲林10男鬥毆2重傷 「往死裡打」兇殘片曝光 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 瑪莎惡少案 抵制浪潮越燒越大 百佳食品慘遭波及發出聲明澄清 - 社會 瑪莎3惡煞全一個樣！ 車床二代驚人前科曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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