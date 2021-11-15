美國聯邦參議員柯寧率領的國會議員訪團11月9日至11日訪問台灣，外交部今天表示，該訪團在台期間曾晉見總統，並拜會國安會祕書長顧立雄與國防部部長邱國正，就台美關係各項重要議題交換意見，這是自疫情以來首次跨兩院的美國國會大型訪台議員團，彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。

外交部發言人歐江安今天說明此次參訪團成員有：美國聯邦參議員柯寧（Sen. John Cornyn R-TX）、柯瑞柏（Sen. Mike Crapo R-ID）、李麥克（Sen. Mike Lee R-UT）、塔柏維爾（Sen. Tommy Tuberville R-AL）及聯邦眾議員岡薩雷斯（Rep. Tony Gonzales R-TX）、艾爾濟（Rep. Jake Ellzey R-TX）。

歐江安說，訪團一行12人是於11月9日至11日訪問我國，訪團在台期間曾晉見總統、拜會國安會祕書長顧立雄、與外交部長吳釗燮進行視訊會談、接受外交部政務次長曾厚仁款宴，及拜會國防部部長邱國正，就台美關係各項重要議題交換意見。

歐江安指出，柯寧是台灣在美國聯邦參院的堅強支持者，曾在去（109）年2月於華府會晤在當時訪美的賴清德副總統當選人，也多次連署支持友我議案及聯名函，如連署《台北法》（TAIPEI Act）及支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）的聯名函。

柯寧參議員也是「晶片法案」（CHIPS for America Act）及「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）等多項友台法案的重要推手，致力促進台美在關鍵供應鏈及安全層面的合作。

至於柯瑞柏及李麥克，她說，這兩位資深參議員長期支持各項友我議案，也是我在美國國會的重要友人。塔柏維爾參議員、岡薩雷斯眾議員及艾爾濟眾議員則是本（第117）屆美國國會新科議員，對台灣事務非常關注。

她說，該團是自疫情以來首次跨兩院的美國國會大型訪台議員團，他們的來訪彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。外交部由衷感謝柯寧參議員一行的情義相挺，以及對各項台美重要議題鼎力相助，相信此行將有助進一步深化我國與美國國會的深厚情誼。