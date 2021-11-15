2022台灣燈會將在高雄愛河灣與衛武營雙主場舉行，主視覺15日在高雄市長陳其邁與交通部臉書共同公布，藉由一束光源，幾何構圖成一個正在發光的「高」字，藉由繽紛色彩，揭示高雄城市的熱情爽朗，與燈會作品的精彩多樣。

高雄市長陳其邁表示，闊別20年的台灣燈會重返高雄，結合衛武營國家藝術文化中心以及高雄流行音樂中心兩大國家級指標場館的雙主場，運用城巿景觀的多樣性，涵括森林地貌、國家場館及港灣海域，將是歷年來場域面積最大的一場燈會。

高雄市副市長史哲表示，2022台灣燈會在高雄的主視覺，感謝中華文化總會的協力，邀請洋蔥設計創意發想，尤其中央同意以這一個主視覺整合中央與地方燈會，不再區分為中央交通部觀光局的台灣燈會視覺，與地方政府所設計的視覺，讓整個燈會活動都可以在同一個設計概念下發展。

高巿府表示，這場燈會既是發光，也是聚光。發光高雄，聚光台灣，耀眼世界。因此洋蔥設計在處理主視覺時，以一束光源為主要核心，從原點開始照亮，自高雄、台灣、到世界。

這道強光不僅穿越了防疫隔離、生活衝擊、焦慮情緒、邊境管制、國際連繫等層層阻礙，亮度也越顯明朗光燦，讓世界看到台灣高雄正閃耀的城市能量。整體構圖更像是一個發光的「高」字，也希望藉由一場燈會，正面積極地振興城市。