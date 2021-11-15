台大今天舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔表示，台大未來努力的重點在未來大學的實踐、永續發展工作的推動及創校百周年的籌備工作。他也宣示了台大的碳中和目標：2028 年達成碳中和50％，2048年達成碳中和，均較國際標準提前。

管中閔表示，台大創新設計學院從年前開始，透過課程，工作坊與論壇，匯集了眾多老師，同學與校友們對未來大學教育的想法，並於去年提出「未來大學白皮書」，確立未來大學是「以學習者為中心的開放式大學」這個理念。

隨後教務處根據白皮書的建議，規畫並推動了「領域專長」、「校（院）學士」、「探索學習計畫」等方案。管中閔說，這些方案打破傳統學制框架，提供學習模組，使學生們更容易找到自己的學習方向，並以更具彈性的方式發展自己的興趣與專長。

管中閔表示，目前還有更多方案正在規畫中，如「產業學苑」與「校友終身學習」等，同學們未來將更能適性發展，掌握跨領域的知識，面對新時代的挑戰。

其次，管中閔說，「永續發展」如今已成為全球的核心價值，台大於2020 年發表第一本「大學社會責任報告書」，彙整了台大師生在實踐大學社會責任以及永續發展上的努力與成果。台大的碳中和目標：2028 年達成碳中和 50％，2048 年達成碳中和，均較國際標準提前。

此外，管中閔指出，台大將在2028年慶祝創校100周年，相比於歐美許多創校數百年的大學，台大仍屬年輕，但百週年仍是值得慶賀的大事。雖然距2028尚有6年，但可能的慶祝活動，如大型國際會議或論壇，百年校史的文字記述與影像回顧，以及新的指標建築等，都需要提早規畫和準備。