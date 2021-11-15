明尼亞波里斯（Minneapolis）聯準銀行總裁卡希卡利（Neel Kashkari）周日表示，他預期通膨將在未來幾個月繼續升高，但也提醒聯準會不應對升高的通膨反應過度，因為這可能只是暫時現象。

卡希卡利周日接受媒體訪問時表示，數學理論顯示在接下來幾個月裡，我們可能看到更高的數據，之後才可能開始逐漸放緩。但我的看法是，即使這些痛苦是真實存在的，我們也不必對其中一些暫時性因素反應過度。

卡希卡利上周二曾表示，他預期當聯準會在2022年中結束其債券購買計畫時，美國的經濟前景會變得較為明朗，而他對於後續的任何升息時間點抱持「開放的態度」。

在通膨持續升高之際，白宮經濟顧問周日拜登總統的政策辯護，他們表示是這場大流行造成這個全球性的問題，而非拜登政府的政策。

在汽油和其他商品價格飆漲帶動下，上周公布的美國10月消費者物價指數（CDI）年增幅創下31年來新高。