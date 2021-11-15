金管會證期局表示，核准永豐投信申報募集開放式指數股票型「永豐台灣智能車供應鏈ETF證券投資信託基金」，由合庫擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。此基金應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

證期局指出，此基金以追蹤「台灣指數公司特選上市上櫃台灣智能車供應鏈聯盟指數」的績效表現，做為投資組合管理目標。投資於標的指數成分股票總金額應不低於基金淨值的90％，加計相關有價證券投資及證券相關商品交易的整體曝險，應盡可能貼近基金淨資產規模100％。