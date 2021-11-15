日本政府15日最新數據指出，當地7月至9月GDP(經濟成長)季增年率衰退3%，且為兩季以來首次下滑，主因是當時實施的緊急狀態，以及供應面供貨吃緊，加上民眾支出縮手所致。

若單季相比，日本上季GDP也減少0.8%，較市場預估值萎縮0.2%要來得差。其中，占GDP成分過半的個人消費，因信心尚未回籠故下降1.1%，外界預估為減少0.5%。

日本上季經濟成長雖不理想，不過，市場樂觀派並不看淡本季GDP表現。

日本現在是已開發國家中，新冠疫苗接種率最高的國家之一，目前有七成五當地民眾是完整接種，且自10月中旬以來，新確診數量都在低檔徘徊，較8月高峰期大大減少約99%。因此，過去一段時間受到壓抑的買氣可望回歸。

在政策方面，為了景氣復甦，新日相正準備實施另輪刺激計畫，除了紓困日企外，也要發放現金給當地民眾。

大和總研認為，這次日本政府是直接將現金匯到個人戶頭內，加上新冠疫情趨緩下，大家應該比較敢外出消費。

而日本總研則指出，10月結束緊急狀態後，街上人流明顯增加，現在就等民眾信心回歸，預估未來幾個月日本內需市場的消費力就會大增。至於日本汽車業者因為缺乏車用晶片，導致生產量減少，故整體出口受到波及。日本總研表示，汽車產業可望反彈，日本出口應該會在2022年首季恢復。