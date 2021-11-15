受疫情境管影響，外籍移工尚無法入境，缺工問題亟需解決，根據勞動部規畫，移工(包含社福以及產業型)入境將採「積分制」作為優先入境資格，積分項目包含移工是否接種疫苗、來源國疫情、雇主防疫措施等，勞動部今(15)日表示，最快11月17日將有11名移工入境。

立法院社福及衛環委員會今日審查勞動部111年度預算編列情形，針對國內缺工現況，勞動部長許銘春表示，移工專案引進系統自11月11日開放登錄以來，目前有109人登錄，取得床位者96名，當中除7人沒有完整接種疫苗外，其餘89位已完整接種，研判最快11月17日，也就是本周三就會有11名移工引進，11人都是家庭看護工。

至於有民眾反映家中只有三房兩廳，難以讓移工一人一室居家檢疫，勞動部有何相關規劃？許銘春說，目前進來的移工都是採防疫旅館集中檢疫，包含檢疫14天和7天的自主健康管理。

勞動力發展署長蔡孟良表示，因為勞動部透過「積分制」來決定移工入境台灣的優先順序，也因為系統會一直有人登錄進來，到達一定的量就會進行排序，拿到床位的移工絕大部分都有完整接種疫苗，這些在積分上就會比較前面，系統每兩三天就會搓合一次，若積分達到就會配置檢疫床位。

根據勞動部規劃，第一階段引進期自今年11月11日到明年2月14日，但中間的12月15日到明年2月14日間註寫將配合指揮中心春節專案，民進黨立委賴惠員表示，農曆春節期間是否又會暫停？

許銘春說，目前準備了1700張檢疫床位，來的人會比床位還多，預估每個月可供2500人使用，但因為以國人春節返鄉檢疫使用優先，有可能春節期間減少或暫停引進，這部分會和衛福部來配合，並滾動式精進。