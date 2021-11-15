2018年曾來台開唱、台灣粉絲暱稱「怒我」的日女團「ANGERME」人氣成員笠原桃奈，將在本月15日自該團「畢業」。曾為ANGERME擔任藝人形象書主編的蒼井優與菊池亞希子，兩人再度擔任雙主編，為笠原桃奈編製畢業寫真書《Dear sister》。14日兩人一齊出現在IG直播中，分享編製笠原寫真書種種過程與感想。

蒼井向來都公開表示自己是ANGERME鐵粉，她不僅勤跑ANGERME演唱會、連上各種自己的電影作品宣傳都不忘提及此事，連她有名的諧星老公山里亮太都為偶團紛絲而開始兩人牽繫。菊池則是更早開始入坑ANGERME所屬「早安家族」，並拉好友蒼井入坑。

蒼井優（左）與菊池亜希子14日兩人IG直播，分享編製笠原桃奈畢業寫真書種種感想。（取自IG直播）

蒼井與菊池從製作概念起、選擇服裝、攝影指導到編排工作全程投入參與，將18歲的笠原桃奈日日的變化與心境用鏡頭捕捉下來，而寫真書的企劃，是蒼井與菊池自己主動向經紀公司提出的。編輯採用了拍攝紀錄片方式的時序，與擔任攝影的名攝影師高橋YOKO也合作愉快。

ANGERME於2018年來台開唱時受本報專訪。前排右二為笠原桃奈。（蘇蔓攝）

自上一次為該團主編形象書後，勝田里奈、中西香菜、室田瑞希、船木結等成員陸續「畢業」、太田遥香則活動休止。菊池說：「感覺無法為大家做些什麼，僅能做的就是流著涙看著她們離開。」蒼井表示，後來聽到笠原將畢業的消息時，與菊池認為遇上時機，就向經紀公司提出了企劃書。菊池笑說：「人家也沒邀我們，我們自己就在那邊（笑）」。

笠原畢業後將開始海外生活，蒼井得知後頗為焦急，希望能將「早安家族的笠原桃奈」的模樣留下。笠原桃奈12歳時加入ANGERME，在團約5年，菊池表示，笠原散發大人般魅力，但也同時保有純真可愛的一面，製作概念就朝著呈現笠原現在最自然狀態發展，「想到她就要離團，飛到外面的世界探索，想著想著自己都快哭了。」蒼井跟著說：「真是的會想哭，但也是沒辦法的事啊！」

笠原桃奈15日（一）與全團成員位於日本武道館公演舉行《ANGERME CONCERT 2021「桃源鄉～笠原桃奈畢業SPECIAL～」》，結束她在「早安家族」充實的5年生活。