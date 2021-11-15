民進黨參選人林靜儀上午8時由競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟等人陪同登記。（盧金足攝）

民進黨參選人林靜儀穿醫師白袍登記，高喊勇敢齊力，贏回正義。（盧金足攝）

前台中市長林佳龍以台語強調「靜儀就是正義」，對林靜儀的專業、熱情有信心，希望未來國會可以多一席優秀立委為台中發聲。（盧金足攝）

台中市立委第二選區補選，15日起始在台中市選委會進行登記，民進黨參選人林靜儀上午8時由競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟等人陪同登記搶頭香，林佳龍表示，林靜儀就是「正義」的的化身，林靜儀說，選委會旁就是台中女中是她的母校，這段時間看見民眾眼裡的期待，大家期待地方盤根錯節的政治能改變，有新的一次選擇機會。

林靜儀今天一早在林佳龍、陳柏惟、立委何欣純、民進黨台中市黨部主委李天生與支持者力挺下，選委會登記參加第二選區立委補選登記。

何欣純振臂帶領全場高喊「正義！正義！正義！加油！加油！加油！」「林靜議凍蒜！」林繳交20萬元保證金與相關證件資料後，8時35分完成登記手續。

林靜儀表示，今天一早就來台中市選委會，一開門就來登記參選，希望以堅定的心靈贏得這一次的選戰，明年一月九日投票日，迎來中二選區新的風貌，看見台灣地方政治另外一個新的開始。

林靜儀是台中女中畢業生，她說，「三十年前我的學校學校在旁邊」，她今天本來應到醫院看診，她說「這個袍子應該是在醫院裡面，但是來登記就是昨天蔡英文總統講的，不同的時代，每個人有他的責任，在這個重要的時刻，帶來這個新的改變，接下來的政治是我在現在這個時代的責任」。

林佳龍以台語強調「靜儀就是正義」，對林靜儀的專業、熱情有信心，希望未來國會可以多一席優秀立委為台中發聲。

陳柏惟與台灣基進黨主席陳奕齊說，罷免不公平的過程激起中二選區民眾想要改變的情緒，基進黨與民進黨共同推出最強候選人林靜儀，代表他為中二選區帶來不同面貌的決心，兩個政黨必定攜手合作、打贏選戰。

立委何欣純以「學姐妹」稱呼林靜儀，強調她在求學時期已落腳台中，擔任婦產科主任的林靜儀在台中接生超過7000個小孩，回擊對手的空降之說。

林靜儀表示，地方政治原來有機會改變，原來政治有可能不一樣，讓很多的人發現，原來在這個地方還有其他政治思考，她強調，這一次的選舉不是她個人對選舉，更不是個人政治生涯上面的追求，而是民進黨跟基進黨，在回應廣大的選民、廣大民眾，包括中二選區的選民，甚至包含全台灣民眾，對於新政治，對於不一樣的地方政治，所期待的心意。

她說，「開始投入參選，這一段時間在地方遇到的民眾，告訴我的就是，林醫師請你一定要改變這一切」，她遇到很多人告訴她，「在長大的過程裡一直覺得現有的那個勢力、家族、地方政治是不可改變的，除了覺得無奈，除了覺得沮喪，找不到任何的可能性」。

林靜儀表示，原來政治是我有權利、有自由，可以說我支持誰的，我們喜歡或不喜歡政治，是有機會說話的，民主這個齒輪一旦開啟，可以往自由、更自由、更快樂、更美好的那一條路上走，地方政治一旦出現改變，也會往更自由，讓人民擁有選擇的這條路上走。

林靜儀表示，台中第二選區是美好的地方，這段時日都看見他們眼裡的期待，大家期待的就是這地方盤根錯節的政治，可以看見家鄉不同的未來。開放登記的第一時間，她要用最快的速度、最大的努力，民主的路上夥伴陪著她今天來登記，她會完成大家的夢想，一月九日會帶著溫柔跟堅定的力量，實現這個迎著海靠著山的美麗政治之路。