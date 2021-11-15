台東少女與男友吵架後 不慎跌落橋下 意識清楚 09:512021/11/15 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東利嘉村1名少女跌落橋下，消防隊只緊急救援。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣卑南鄉利嘉村昨天晚間9點左右，1名17歲林姓少女疑似和男友發生爭吵後，獨自外出散步，卻不慎掉落利嘉村約4米高橋下，民眾經過聽到哀嚎聲，趕緊請村民幫忙救援並且打119求救，送醫無大礙。 消防隊員趕到現場 發現該名女子躺在橋下意識清楚；連忙準備長背板等救援工具下橋，和村民合力把女子抬上路邊，少女緊閉雙眼，意識清楚，隨後由救護車緊急送醫。 據警方初步了解，該名少女是女子自己墜橋，未受外力影響，但詳細原因仍在釐清中。 空襲敘利亞誤炸64婦幼 美軍恐犯戰爭罪 國造潛艦原型艦明安龍 總統不出席 #意識清楚 #橋下 #利嘉村 #該名 #少女 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 風險意識拉高 20到34歲投保人數首度男勝女 18:352021/11/14 財經 蒼井優再現ANGERME愛 自薦編笠原桃奈寫真書 09:502021/11/15 娛樂 白俄總統放話部署 短程彈道飛彈 04:102021/11/15 國際大事 旗艦機入門款 誰是拍照王 04:102021/11/15 時尚消費 虎豹潭事件引爆理賠爭議 不合規兒童保單 月底全下架 04:102021/11/15 財經要聞 中年男爬四獸山攀岩摔落 起初有意識後仍猝死 20:122021/11/14 社會 出國需補2劑 立委：停打高端 無法獲國際承認 怒轟指揮中心謀財害命 04:102021/11/15 生活新聞 宜蘭少女為高雄小男友逃家 鷹眼警揪窩藏頂樓真相 12:002021/11/14 社會 泰勒絲重錄9年前專輯破紀錄 04:102021/11/15 娛樂新聞 陳時中餐敘長髮女被爆是大陸公務員 邱太三：已調查2天內做處理 10:102021/11/15 兩岸 信義區四獸山攀岩峭壁墜崖 中年男救起仍不治 18:032021/11/14 社會 社會熱門新聞 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 球棒擊碎下巴！雲林10男鬥毆2重傷 「往死裡打」兇殘片曝光 - 社會 瑪莎惡少案 抵制浪潮越燒越大 百佳食品慘遭波及發出聲明澄清 - 社會 圍剿瑪莎拉蒂惡少！警破背後博弈討債集團斷金流 - 社會 武界壩無預警洩洪釀4死慘劇 台電員工認了有疏失判決出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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