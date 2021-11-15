台東縣卑南鄉利嘉村昨天晚間9點左右，1名17歲林姓少女疑似和男友發生爭吵後，獨自外出散步，卻不慎掉落利嘉村約4米高橋下，民眾經過聽到哀嚎聲，趕緊請村民幫忙救援並且打119求救，送醫無大礙。

消防隊員趕到現場 發現該名女子躺在橋下意識清楚；連忙準備長背板等救援工具下橋，和村民合力把女子抬上路邊，少女緊閉雙眼，意識清楚，隨後由救護車緊急送醫。

據警方初步了解，該名少女是女子自己墜橋，未受外力影響，但詳細原因仍在釐清中。