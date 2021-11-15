北京證券交易所今（15）日正式開市，首批亮相的81家公司中，59家開盤上漲，15家下跌，其中同心傳動、志晟資訊、大地電氣漲幅居前，分別開漲282.28％、194.26％、188.02％。由於北交所新股上市首日不設漲跌幅限制，只有臨時停牌機制，10檔新股全部觸發臨停。

北交所開市首日有81檔股票交易，10檔為新股，71檔為精選層平移股票。其中，新股上市首日不設漲跌幅，71檔精選層平移股票將繼續實施30％漲跌幅限制。10檔新股首日全線開高，N同心開高282％居首。

北交所新股上市首日不設漲跌幅限制，只有臨時停牌機制，即當盤中成交價格較開盤價首次上漲或下跌達到或超過30％及60％時，盤中臨時停牌10分鐘，復牌時進行集合競價。上市首日之後實行30％的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間。

大陸證監會主席易會滿在開市典禮上表示，北交所開市是大陸資本市場改革發展的又一標誌性事件，設立北京證券交易所是國務院立足構建新發展格局、推動高品質發展作出的重大決策部署，對於進一步健全多層次資本市場，加快完善中小企業金融支援體系，推動創新驅動發展和經濟轉型升級，都具有十分重要的意義。

易會滿指出，將堅持「建制度、不干預、零容忍」，持續深化新三板改革，努力辦好北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。