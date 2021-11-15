已故氣質女星許瑋倫2007年在趕戲途中不幸發生嚴重車禍，得年28歲，令眾多演藝圈星友和粉絲深感遺憾。事隔14年，曾與她交往過的男星李威依舊會在女方冥誕時，發文緬懷舊愛，深情的一面讓網友不禁感傷。

許瑋倫11月13日冥誕，每年的這一天，李威都會在社群平台PO文祝福許瑋倫，連續14年不間斷。13日晚間，他在微博上傳一張許瑋倫的美照，寫道：「讓愛和溫暖，繼續發光！第14年，天使生日快樂。」短短兩行字，流露無盡的思念，許多網友忍不住感嘆：「每年你都還記得」、「永不缺席的祝福」、「希望你也開心快樂」、「想哭」、「希望你能真正放下」。

李威連續14年不缺席，發文悼念許瑋倫。（圖／微博@李威）

李威是李易的堂哥，外型高大俊俏，2001年與以偶像劇《吐司男之吻》走紅，並入圍金鐘男主角獎，同年他拍攝《青春六人行》認識許瑋倫，兩人很快地擦出愛火，交往約2年，分手後兩人曾於2006年再續前緣，但傳出有第三者介入，因此不了了之，隔年1月許瑋倫遇死亡車禍，李威急忙趕到醫院探視卻被女方家人攔下，無緣見到最後一面。

李威在台灣已經8年沒有新作品，根據《鏡周刊》報導，李威近年專心修習佛法，前陣子在大陸經營茶具、翡翠生意，因新冠肺炎悄回台，婉拒對岸的直播邀約，也沒有打算重回台劇拍攝。