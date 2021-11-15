天璣2000寶劍出鞘!聯發科(2454)台北時間周五一大早將有高峰會登場，預計釋出最新5G旗艦手機晶片，若無意外，應該就是市場所期望的旗艦5G SoC(系統單晶片)天璣2000，聯發科今開高走高，重登千元大關，早盤漲幅逾3%，股價最高達1020元。

聯發科將在台北時間周五一大早針對歐美地區的產業分析師及媒體舉辦高峰會議，市場預期，主角就是旗艦5G SoC天璣2000，該產品將是全球首顆採用台積電(2330)4奈米的手機晶片，由於先前副董事長蔡力行在法說中就預告，搭載該晶片的終端將在明年第一季在市場中看到，故由此推估，本季就會開始拉貨，也可望扮演聯發科第四季淡季不淡的重要關鍵。

聯發科預估今年全年營收年增幅估達52%，優於先前預估的45%，這已經是聯發科的第二度上調，加上產品組合持續優化，毛利率也將逾46%。

聯發科第四季財測，以美元對台幣匯率1比28計算，第四季營收約1206~1311億元，季減0~8%、年增25~36%，毛利率46-49%，較上季預估的區間44.5~47.5%明顯上調，含員工分紅的營業費用率則約23~27%。

除新旗艦5G SoC外，聯發科也搭上元宇宙題材，美系外資點將元宇宙大型半導體受惠股，首推聯發科，主要是看好聯發科WiFi在技術的優勢，近年在WiFi 6產品循環中獲取可觀獲利，儘管WiFi 6循環未結束，WiFi 7可望在元宇宙商機找到關鍵應用，再者，VR(虛擬實境)頭戴裝置系統級晶片將是新成長動能，宏達電採用的是高通驍龍XR1、XR2晶片，預計後續只要大陸品牌的VR頭戴裝置走向普及，則聯發科將可迅速打入。