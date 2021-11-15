據英國周日泰晤士報報導，針對輝達(Nvidia)以300億英鎊(約400億美元)收購英國晶片設計商安謀(ARM)一案，英國政府部會預計將以反壟斷和國家安全理由，下令對該收購案進行深入調查。

該報導聲稱，英國數位和文化大臣Nadine Dorries本周將指示競爭與市場管理局(CMA)對該筆交易進行「第二階段」調查。

英國反壟斷單位CMA曾在今年八月對該交易提出警告，指出合併後的企業實體可能會減少晶片技術在全球市場的競爭性。

全面深入的調查可能需要約六個月的時間，之後英政府可以阻止、批准，或允許在某些條件下同意通過收購案。

英國數位文化部拒絕對周日的報導提出評論。

輝達是在2020年9月同意從日本軟銀集團手中收購安謀，引發了競爭對手、客戶和甚至政界人士的議論紛紛。

安謀的技術被許多晶片設計商所使用，例如高通、三星電子、蘋果等，透過安謀的IP授權，使其能加速設計和生產晶片或處理器。這些晶片設計商擔心，安謀如果被同為晶片設計商的輝達所控制，將不會保持獨立和中立性。

輝達曾指出，這種擔憂毫無根據。

歐盟此前已經於十月底正式宣布，要對安謀收購案進行全面的調查。