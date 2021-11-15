電信業掀起一波串流影音平台大戰，上週台灣大(3045)獨家搶下的Disney+正式登台，原先就已經與Netflix合作的老大哥中華電(2412)也大刷存在感，兩大電信業者不僅拚夥伴內容，也均不約而同打造實體場景，盼藉此匯聚更多人氣。

中華電表示，持續與Netflix持續聯手拓展影音串流市場，為延伸實現客戶的看劇體驗，重現《魷魚遊戲》經典場景及遊戲，地點特別選在中華電信台北東區服務中心前，預告未來將以5G複合零售概念店，從門市的規劃設計到娛樂服務再升級，提供更貼近客戶的全方位生活內容。另外，有鑑於《魷魚遊戲》風靡全球，劇中場景也在各國掀起模仿熱潮，中華電特別於台北東區服務中心門市前，重現全台唯一官方授權3D實景。

台灣大則是大斥資百萬將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，開放迪士尼粉絲朝聖。一進門即可看到Disney+原創漫威主題區的強檔影集，門市還設有影音體驗區，讓影迷們可使用電視、手機、平板等多裝置，在台灣大5G網路環境下同時流暢看劇。不僅如此，台灣大Disney+嘉年華將於11月20日起在華山1914文化創意產業園區熱鬧展開，邀請全台粉絲們發揮創意，穿戴具有Disney+旗下迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰等經典品牌任意角色相關元素的服裝一起同樂。