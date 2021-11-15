全民關注萊豬等食安問題，國民黨前立委孫大千質疑，民進黨是否在2020年總統大選前夕，就已經出賣台灣人民，向美國和日本政府做出承諾，只要蔡英文可以連任，一定會開放萊豬和進口核食？

孫大千昨（14）日在中天新聞《辣晚報》節目中表示，翻了一下幾個月前的新聞，當時台灣人民其實很關心切台美關係同步升格的過程中，台灣能不能得到一些實質的好處，就是當民進黨決定開放萊豬進口的時候，後來大家一直把焦點放在我們能不能盡快跟美國簽所謂的TIFA，也就是我們跟美國之間的FTA架構，但後來民進黨政府去表達意願時，其實碰了一個軟釘子，美國稱這件事還沒有時間表，甚至說最近幾年都沒有打算跟其他國家簽雙邊的FTA。

如果美國未來幾年內，都沒有打算跟其他國家談這件事情，孫大千質疑，那台美所謂的TIFA目前連搬上檯面的時程表都沒有，八字還沒一撇，我們幹什麼那麼早開放萊豬進口？因此他強烈懷疑，民進黨跟蔡英文到底是不是私下已經把台灣給賣了？是不是在2020總統大選前就承諾，否則為什麼當時美國這麼堅定要支持蔡英文？甚至當時美國和日本都對國民黨的候選人不友善。

孫大千說，不是國民黨沒有努力對外拓展關係、說明，但美日當時似乎吃了秤砣鐵了心，已經決定要押寶蔡英文跟民進黨，之前不懂為什麼，但當蔡英文連任後，終於懂了，因為當民進黨連任後，他們最關切的是日本核食、美國萊豬，所以民進黨不要鬼扯什麼抗中保台、親美，此時此刻應該站出來告訴我們，究竟是不是美國的線民，是不是給美國做出承諾？是不是私下把台灣人民的健康安全給賣掉了？所以現在想盡各種辦法要強應推銷萊豬，讓台灣人民買單。

孫大千今也在臉書提出3點質疑，為什麼美國方面會違反慣例，在台灣總統大選半年前，就已公開和私下表態支持蔡英文連任？為什麼美國政府在蔡英文連任後，迫不及待向台灣喊話，要求開放萊豬進口，而民進黨政府立刻配合演出？為什麼民進黨的政治人物要如此害怕美國人生氣，是因為害怕無法兌現選前對美國所做的承諾嗎？