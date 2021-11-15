高市勞工局為提振視障按摩商機，舉辦「指尖幸福，發現eye」視障按摩行銷活動。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

疫情趨緩，視障按摩站紛紛開放，高市勞工局為提振視障按摩商機，吸引客戶回流消費，首創全國，推出即日起至12月26日至全市70多家視障按摩據點按摩消費滿300元，就有機會抽iPhone13及千元全聯禮券的好康，盼能吸引舊客戶回流以及新顧客按摩消費。

高市勞工局指出，高雄市全市共有83個由市府認證的按摩據點，近400名視障按摩師，疫情三級警戒期間，由於按摩屬於人與人接觸的行業，因此根據防疫規定，全市按摩據點均歇業，導致視障按摩師無收入；疫情解封之後各按摩據點也紛紛復業，勞工局為提振視障按摩商機，舉辦「指尖幸福，發現eye」視障按摩行銷活動。

勞工局表示，全市有83個按摩據點，其中在機場以及醫院考量人潮多，為了防疫，因此尚未開放，其餘70多個據點自即日起至12月26日顧客消費滿300元送一張摸彩券，滿600元送2張，消費越高摸彩券越多，有機會抽中iPhone13、千元全聯禮券、行動電風扇等好禮；盼能幫助視障按摩師早日走出復業困境。