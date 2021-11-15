衛福部長陳時中被爆出高歌喝酒影片，影片中一名「長髮女」備受關注，經查她是在福建黨政關係扎根頗深的嵐台企聯會會長陳曉蓁，還掛名福建平潭招商局副局長。陸委會主委邱太三今天表示，已經函請主管機關做行政調查，預計這兩天能收到相關資料，會依法處理。

邱太三今天在立法院受訪時表示，他已知道這個訊息，並已函請主管機關做行政調查，確認清楚後會根據相關法規處理，預計這一兩天就會收到相關資料依法處理。

邱太三說，根據兩岸人民條例，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經行政院大陸委員會會商各該主管機關公告禁止大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。

邱太三又指，將視其擔任的職位，以及「擔任程度」到什麼樣的程度先以行政法處理，若還有「嚴重情事」，再以相關法律處理。

有媒體問，陳時中在場是否合適，邱太三緩頰表示陳時中已經說明他是被邀請的，此外，「跟這樣的人接觸，並沒有違反任何法律的規定」。