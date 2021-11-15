運安會主委楊宏智今（15）日赴立法院交通委員會報告111年度預算，立委質詢指出運安會均薪約10萬是不是太高，且只是約聘人員；楊宏智則回應，資深機師和船長原本薪資40到60萬，「運安會能用15萬元聘到他們已經很不容易；」且運安會也有薪水也有3、4萬元的約聘人員。

根據運安會編列111年度歲出預算2億5376萬元，比110年度歲出預算1億8824萬6千元增加6551萬4千元，增幅34.8％。其中用於一般行政編列1億7282萬5千元，增加3561萬7千元，增幅25.96％，主要是編列人員維持費及基本行政工作維持費。

趙正宇質詢時表示，他發現運安會約聘人員約有70幾人，平均月薪約10萬，民眾看到一定很訝異，為何約聘人員薪水這麼高？

楊宏智回應表示，運安會聘用非常資深的實務經驗人員，像運安會聘用華航、長榮資深機師原本月薪都是40到60萬，「我們能用15萬元聘到他們，已經很不容易；」水路方面，資深船長原本月薪也有40萬以上。當然軌道建設方面聘了台鐵、高鐵司機，他們薪水就沒這麼高。所以平均薪資是被空路、水路人員拉高，運安會也有月薪3、4萬元的約聘人員。

立委陳明文和陳歐珀質詢時都問及，運安會今年預算員額75人，獲核增18人，共增為93人，但截至今年8月底運安會僅73人，缺了20人。「運安會很奇怪，一般都是有缺但不給員額，運安會卻是給員額卻無法補足？」楊宏智則表示運安會是寧缺勿濫。另外針對立委陳素月質詢，楊宏智表示部分人員是10月之後才到職，明年1月底之前93人全部可以到位。

另楊宏智報告110年度已過期間預算執行情形，其中歲入截至10月底預算分配數是4.3萬元，卻收到65.1萬元，執行率竟然是1513.95％，等於超過15倍。楊宏智解釋，這是因為台鐵局常常延遲通報事故，因此遭委員會罰款所致。