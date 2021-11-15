有鑑於國內商用車市場年年成長，2016～2020年這五年間，平均都有近10％年增長幅度，其中又以5噸以上商用車為主力。南陽實業自2005年起引進HYUNDAI Truck & Bus（現代商車）品牌在台銷售，今年更是創下三噸半級貨車銷售冠軍佳績（市占率達七成）。為積極拓展5噸以上商用車市場版圖，11月正式成立商用車專屬經銷通路，建構新升級硬體通路，配合即將導入大型商用新車時，提供市場完整專業銷售與服務。

南陽實業於全台規劃四大經銷商專營現代商車銷售，分別是北高為主的匯昇汽車、桃園中壢利揚實業、台中大淯汽車、台南陸威達國際汽車，全新設立六處銷售據點、現代商車專屬全功能服務廠五店、商車快保廠七店，建構完整的售後服務網絡。

南陽指出，四家現代商車經銷商的加入，除了替品牌商用車帶來銷售成長動能外，售後維修並且同步提供服務，為即將導入全新5噸/10噸以上重車超前部署。

展望現代商車的中長期計畫，環保潔淨新能源車趨勢及集團研發實力有成，南陽會持續針對市場需求的其他重車款及已在歐美商業運轉的Xcient氫燃料電池商用車積極評估引進。