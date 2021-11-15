產銷PGO品牌機車的摩特動力，連續20年榮獲經濟部台灣精品獎肯定。為持續拓展市場，摩特動力預告，將在明（2022）年第一季，推出全新機車產品－ZAN 125，開發全新動力引擎，讓CP之王規格再躍上，智能與安全兼具，目標成為時尚年輕人的通勤車首選。

摩特動力指出，明年第三季預計推出全新水冷引擎機種；另在綠能產品上，PGO也將積極推出各式新車產品。