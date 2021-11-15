PGO預告明年首季發表ZAN 125新車 10:112021/11/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （摩特動力預告明年第一季將發表PGO品牌新款機車ZAN 125。圖／業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產銷PGO品牌機車的摩特動力，連續20年榮獲經濟部台灣精品獎肯定。為持續拓展市場，摩特動力預告，將在明（2022）年第一季，推出全新機車產品－ZAN 125，開發全新動力引擎，讓CP之王規格再躍上，智能與安全兼具，目標成為時尚年輕人的通勤車首選。 摩特動力指出，明年第三季預計推出全新水冷引擎機種；另在綠能產品上，PGO也將積極推出各式新車產品。 喜迎旺季 疫後商機 擁雙利多 化工族營運看俏 比特幣帶動營收 ABF市況熱 撼訊景碩 基本面佳 #全新 #PGO #摩特動力 #預告 #ZAN 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股基金投報率狂勝大盤 04:102021/11/15 投資理財 柯淑勤《我願意》獻全裸床戲 04:102021/11/14 娛樂新聞 搶北交所商機 陸逾10城加碼獎勵 04:102021/11/15 全球財經 紡織業11月兩大展覽 話題夯 04:102021/11/15 投資理財 捷克組新政府 親台派可望任外長 04:102021/11/14 話題觀察 訂單回升 昇達科、智易權證看旺 04:102021/11/15 證券．權證 亞灣重要里程碑 全台最大規模公辦都更完成 17:152021/11/14 生活 李芷婷為全明星3魔鬼訓練 一周操7天肌肉變硬 15:102021/11/14 娛樂 解封後手刀衝刺 百貨零售開新店搶客 04:102021/11/14 財經要聞 作夢趴登場 中小型股齊綻放 04:102021/11/14 財經要聞 元宇宙受惠股 大摩首選聯發科 04:102021/11/15 財經要聞 財經熱門新聞 蘋果慘了！營收損失破千億後 專家驚曝恐怖未爆彈 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 獨》虎豹潭讓壽險淹大水 11月底前「這類不符規定保單」全面下架 - 財經 - 工商 退休好生活》年滿60併舊制年資滿15年 可請領月退休金 - 財經焦點 - 中國時報 閃辭中芯副董後首發聲 蔣尚義坦言心情：想看看他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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