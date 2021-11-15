首批81家公司今（15）天登陸北交所上市，據《經濟參考報》分析報導，這些公司不少是細分行業的隱形冠軍，成長性、創新性極強，具備一定的投資價值。

統計資料顯示，首批81家上市公司中，專精特新企業占比過半。此次平移的71家精選層公司中，有13家企業屬於國家級「專精特新」企業，占比為18.31％，另有31家精選層企業為省級及以上專精特新「小巨人」認定企業。

從行業分布來看，81家公司涵蓋25個國民經濟大類行業，先進製造業、現代服務業、高技術製造業、高技術服務業、戰略新興產業等占比87％，平均研發強度（研發費用占營收比重）4.2％，平均研發支出人民幣2536萬元。

同花順iFinD資料顯示，從毛利率來看，2020年，81家上市公司銷售毛利率範圍為9.12％～90.48％，平均銷售毛利率為38.76％，平均中位數為35.05％。

銷售毛利率前5名的公司均為生物醫藥公司。其中，諾思蘭德以90.48％的銷售毛利率位居81家公司之首。其中，首批81家企業銷售毛利率大於50％的公司合計17家。

據了解，大陸工信部此前公布的4922家「專精特新」企業名單中，其中已在滬深交易所上市的公司僅有323家，隨著北交所的開市，未上市的「專精特新」中小企業有可能陸續登陸北交所。

多家基金公司普遍認為，隨著北交所的開市和相關產品的落地，將會引導更多的社會資金投資於優質的專精特新中小企業，投資者將有機會布局到一些小巨人企業。