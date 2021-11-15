根據統計，債市連35週買超，高收益債轉為買超。富達表示，目前對美高收債保持中立，將增持歐洲高收益債部位，另也會適度增加亞洲高收部位。

在固定收益債流向情況，其中美國高收益債轉為買超，單週買超20.7億美元；歐洲高收益債單週買超2.6億美元；亞洲高收益債連7週買超，單週買超2.2億美元。

針對美國高收益債的部份，富達表示，美國縮減購債的速度不及明年因債務上限而減緩的發債速度，而財政法案通過的速度緩慢，目前市場利率對於負面消息與成長、通膨擔憂仍敏感，因此，對美國存續期間持中立看法，但未來有增持可能。

至於投資級債券的部分，富達表示，因歐美投資級債目前評價面仍偏緊繃，然而，因部分的投資級債利差壓力降低的跡象。美國企業基本面強勁，獲利仍佳，然而估值偏高，因此持謹慎看法。至於亞洲投資級債部分，現正密切關注大陸為維穩所實施的政策方向、時機、規模與影響，大陸經濟成長將成為決定利率市場的關鍵因素。

富達表示，由於美國企業的基本面強勁，違約率低，估值高，利差處於歷史低位，所以對美高收保持中立，但希望未來能增持體質較佳的企業，特別是許多資產負債表強勁的BB級企業；此外，強勁的企業獲利為歐高收帶來支撐，待其利差升至適當水平，因此，未來將增加歐高收部位。亞高收波動持續受到房地產業影響，利差上升後，現則維持適度增加看法，風險持續，將密切監控。