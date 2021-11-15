亞特蘭大勇士奪下今年世界大賽冠軍，他們的例行賽戰績只有88勝73敗，但在總裁與總管的高超操盤手段之下，勇士7月30日交易大限前做出一連串正確的補強，戰勝了比他們更強大的對手。業界超級經紀人波拉斯(Scott Boras)對此頗不以為然，他形容這是「60天造出一個冠軍」，制度缺陷所導致的「競爭癌症」。

這個問題波拉斯提出很多年了，現行的制度鼓勵球隊擺爛，存錢好幾年之後一口氣補強來問鼎世界大賽。主因是季後賽的席位太少，有些中段班球隊打到夏天就知道沒希望，甚至開始出清強力球員，勇士隊就是撿了這個便宜。

國聯冠軍戰MVP羅薩里歐(Eddie Rosario)，世界大賽MVP索勒(Jorge Soler)都是本季中途才被勇士買過來，大聯盟史上頭一遭出現這種情況。兩人同樣是在730大限當天轉到勇士，並且在奪冠隔天成為自由球員。

美媒ESPN引述波拉斯在總管會議對媒體所說：「制度允許他們在8月1日之前還低於5成勝率，然後藉著補強4至5位球員，就是那些放棄競爭的球隊送出的球員，以微小的代價改造整支球隊和球季結果。」波拉斯認為這對於細心籌劃、花錢打造百勝陣容的球隊不公平，球迷在每年交易大限之前也無法得知自己支持的球隊會變成什麼樣子，可能突然變強或是在例行賽中途清倉拍賣。制度應該要鼓勵球隊努力搶下每一場勝利，現在有些球隊反而為了擺爛而送出強力球員。