過去十年國人購屋壓力大，主計總處與內政部數據顯示，2010至2020年六都家戶所得上漲2成2，但房價已飆7成6，顯示薪水漲幅跟不上房價，這也讓不少網友好奇台灣薪水長年在「死豬價」但房價狂漲到底是要賣給誰？引發熱烈討論，有內行人點出，統計數據都是依照納稅人的資料去計算，但台灣地下經濟發達，許多人都是低調賺，用現金買房沒在貸款的。

主計總處調查顯示，2010年至2020年全國平均每戶可支配所得增幅為21.3％，但同樣時間，內政部統計則顯示，全國不分建物房價增幅42.7％，若將範圍縮小至6都，每戶支配所得增加22.4％，但房價漲幅達76.7％，房價漲幅比所得高出2.4倍，代表民眾薪水漲幅跟不上房價，購屋壓力可說是越來越大。

有網友在PTT論壇Home-Sale版上發文以「薪水就死豬價，房價狂漲要賣給誰？」表示，全台受僱員工有半數年薪未達50萬，還要負擔食衣住行育樂、孝親有的沒的花費，所以房價狂漲到底要賣給誰？

文章一出引起網友們熱烈討論，許多人點出台灣地下經濟相當可觀，隱形富豪們的收入超乎想像，買房相當輕鬆，甚至不需要貸款，「因為真正有錢人才不是領薪水的」、「薪資平台的統計資料是"有繳稅的人"的收入，地下經濟可賺翻了」、「台灣有錢人比你想像的多啦！地下經濟都沒在繳稅的，那種一堆低調賺。」

有人以身邊的親友為例，指許多行業不需納稅很容易累積儲蓄，「我親戚開餐廳，買房根本都沒在貸款的，全現金」、「很多不報稅的夜市攤販 ，一個月都賺30萬以上」、「小攤販小吃店一堆不起眼，但都低調賺，另一邊還領補助」、「真正有錢人都不是領公司薪水的啦，台灣有錢人一堆，靠這些人撐起房價。」

此外，有人提醒，大環境已是如此，若想買房需要從自身做起，養成開源節流的習慣，切勿眼高手低，「有多少能力做多少事，沒錢就住偏僻一點」、「沒錢就去買蛋白或蛋殼區，不開始努力永遠買不起」、「想買房就是要有所犧牲，抱怨現況是沒用的，只會更快被環境淘汰。」