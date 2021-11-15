美是否售阿聯F-35成杜拜航展焦點

對阿拉伯聯合大公國（阿聯）來說，要向美國採購F-35戰機充滿政治敏感性，早已不是秘密。除了它在葉門的軍事行動，還有維持以色列在中東的軍事優勢外，如今美國勁敵中俄也在這軍售案中，成為影響力與日俱增的要素。

據《突發防務》（Breaking Defense）新聞網報導，幾個月來，盛傳拜登政府扣住前總統川普離任前最後幾小時通過的F-35軍售案，除非阿聯同意，終結和中國科技公司華為的5G合約，否則就不賣。不過，檯面上美國和阿聯都避免證實相關狀況。

然而，就在美中俄都將向中東市場大秀軍武的杜拜航展前夕，1名可靠的阿聯軍方消息人士透露，領導階層了解，要推進美國F-35軍售案，就必須切斷和華為的關係。「阿聯極不可能這麼做，」他說，「領導階層如今不理會拜登政府，放手讓國防公司和遊說團體在國會山莊運作。」

當負責區域安全的美國副助理國務卿雷絲妮克（Mira Resnick）被問及，美國軍售F-35，是否以華為當條件時，她說，美方已向阿聯和其他夥伴表明，不受信任的供應商對他們自身安全，還有美國安全都構成威脅。

雷絲妮克說，美國正與全球各地夥伴合作，以尋求其他選項，好確保能維護他們的安全。她除了強調，美國會致力推進相關軍售案外，也提及當涉及技術安全時，會有一些義務，阿聯必須要能提供保證，而美方正尋求它澄清這些保證。報導指出，她的評論凸顯出華為若成為阿聯的頭號5G供應商，將讓中方可能竊取美國的技術，包括高度聯網的 F-35在內。

而貝魯特顧問公司「中東戰略展望」（Middle East Strategic Perspectives，MESP）共同創辦人阿薩夫（Fadi Assaf）說，拜登政府甚至要求阿聯，在中國技術和F-35之間做選擇。阿薩夫說，長久以來，阿聯一直認為，他們很可能成為第一個獲得F-35的阿拉伯國家。也因此，入手F-35的重要性不只是升級阿聯空軍，也大大涉及國家的威望問題。

另一方面，科威特國防專家哈希姆說，要是美方堅持，不能在F-35上用華為網路，那阿聯為了加入F-35俱樂部，就必須像英國一樣，放棄華為5G合約。

除了美中在阿聯的F-35軍購案背後較勁外，俄羅斯也虎視眈眈，伺機等F-35案破局，便設法用自家戰機取而代之。而俄羅斯蘇（Su）-75單引擎5代戰機是可能的替代方案，莫斯科這麼做，主要是想爭取阿聯更大的支持，至於阿聯則是想向華府發出強烈的訊息，證明他們還有其他選項。