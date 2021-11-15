美系外資針對MCU出具最新研究報告，認為近期儘管大陸市場不冷不熱，今年內預估MCU現貨價格可仍處於下降趨勢，但長線看到在大陸力推半導體自製化的前提下，依舊看好的大中華區MCU市場，其看好的個股就包括台系的新唐(4919)，給予新唐加碼評等、目標價200元。

MCU族群今漲幅整齊，指標股新唐(4919)、盛群(6202)漲幅逾3%，具轉機題材的笙泉(3122)則是攻上漲停，應廣(6716)也上漲近2%。

美系外資表示，數據顯示，MCU(微控制器)11月在大陸渠道出爐，STMicroelectronics價格繼續下降、月減少24%，GigaDevice則持平。目前看到大陸市場第四季整體需求依然表現疲弱，PMI連續兩個月(9月、10月)低於50，仍有許多下游組裝商因為上游更高的成本而感到困擾，包括長短料以及更高的運輸成本、時間等，只是，大陸國內消費需求仍然不冷不熱。

在MCU供應方面，美系外資表示，第四季確實看到更多的MCU供應加大，主要是隨著東南亞的後端供應在疫情後持續恢復。庫存狀況部分，根據資料顯示，11月的庫存與10月相比略有增加，主要是由於需求疲軟，但庫存修正風險仍是可控的，因現貨、合約的差距仍然很大，整體庫存水平仍處於5~6週，低於6~8週的歷史常態，這也表明現貨價格反彈的可能性很小。

美系外資表示，在今年內預估MCU現貨價格可能仍處於下降趨勢，但長線看到在大陸力推半導體自製化的前提下，依舊看好的大中華區MCU供應商有中穎電子、新唐(4919)，給予新唐加碼評等、目標價200元。