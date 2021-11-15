國際商品價格大漲，各國物價指數頻頻創高，在美國聯準會（Fed）宣布啟動縮減購債因應新經濟環境外，南韓、俄國等八大國家也紛紛預估年底升息，投資人面對利率將逐步走升的景氣階段，最怕手中的財富縮水。法人指出，過去利率走升環境下，實質資產、REITs及金融股表現較佳，投資人可考慮納入投資配置。

受到商品價格大漲、各國經濟解封後的需求增加、供應鏈吃緊、以及勞動力短缺等衝擊，主要國家面臨的通膨壓力升高，在聯準會宣布11月起縮減購債，美國10月CPI年增率達6.2%，創下31年來紀錄，在此同時，南韓、紐西蘭、挪威、巴西、俄羅斯、墨西哥、捷克及波蘭等八大國家也相繼預估年底前升息。

元大投信表示，隨全球經濟重回正軌，但供需失衡問題尚未緩解，全球高通膨引發的升息浪潮恐無法避免，目前率先由新興國家預備調整利率，高盛預測，美國最快在2022年中也會升息，此時投資人應重新檢視投資組合，以具有購買保護力、分散風險、兼顧成長潛力的標準做篩選。

台股方面，觀察台股加權指數2004年溫和上漲，當年度漲幅4.2%，證交所金融保險指數上漲20%，表現相對領先，而今年以來，各國貨幣政策逐步轉向緊縮，加權指數累積上漲18.4%，金融保險指數漲幅則達到25.5%。

法人指出，實質資產指直接或衍生自「實質資產」項目的投資，包括商品/原物料、REITs、基礎建設及公用事業等，這些資產本身有形，並具備投資價值，利用這些項目營利的企業也被視為實質資產投資，例如能源公司、電信公司等。

元大投信表示，實質資產從市場供需觀察，後市還具備兩大亮點，包括供給面緊縮及政策面支撐，首先是中國「環保限產」及全球運力短缺，推升商品價格大漲，其次美國通過史上最大規模1.2兆美元基建計畫、歐盟等多國宣示落實減碳目標，支持實質資產產業發展。

另一方面，在景氣復甦階段，往往推升REITs租金表現。今年以來，歐美疫苗接種的速度順利，各國陸續解封經濟，市場預期經濟活動穩定恢復，美國住房協會Housing Affordability Index資料顯示，全球REITs指數已回復到疫情前水準，持續看好房市復甦。