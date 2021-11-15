回到熟悉的雷霆主場面對老東家，杜蘭特當然開啟死神模式！杜蘭特15日全場投17中9、14罰13中，貢獻全場最高33分，外加8籃板、4助攻，搭配「大鬍子」哈登16分、13助攻與6籃板，籃網120比96痛宰雷霆搶到本季第10勝。

籃網前3節除了杜蘭特持續無解的進攻火力，更有替補射手米爾斯的瘋狂三分砲火，他在前3節就投進7顆三分球，一個人貢獻23分，打完前3節，籃網取得90比74大幅領先，雷霆末節雖一度追到10分，但杜蘭特隨即上場穩住勝局。

杜蘭特與哈登同樣回到熟悉的雷霆主場，明顯就想棒打老東家，兩人也都交出優異表現，不過米爾斯單場飆進9顆三分球、貢獻29分，也讓籃網可以作客贏得如此輕鬆，艾卓吉15分、8籃板，籃網成為東區首支搶到第10勝的球隊。

雷霆則以亞歷山大23分最高，托特也有20分，無奈中止4連勝，目前5勝7敗，排在西區第10，不過雷霆本季也以磨練新秀為主，戰績好壞並不重要，面對籃網如此實力堅強的球隊，最後慘輸24分收場，也算理所當然的結果。