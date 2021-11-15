男大生親問「犯人都被抓了嗎」 盧秀燕緊握他手承諾嚴辦

台中市一名宋姓男大生日前駕車與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，竟遭毆打到顱內出血、顱底骨折一度命危，引發全民公憤，所幸他恢復情況超乎預期。台中市長盧秀燕也兩度到病房探視，昨(14日)也在臉書寫下他跟宋同學說「壞人已經抓起來了，一定會嚴查嚴辦！」此話一出，已有3.6萬名網友在該篇貼文按讚，立委洪孟楷也現身留言表示，「嚴懲惡徒、勿枉勿縱！盧市長加油！」

盧秀燕14日在臉書提到，從梨山下來後，聽到宋同學病況好轉，趕緊再到醫院探視，並告訴宋同學，社會上很多人都在關心，大家都在幫忙加油集氣，希望他身體早日康復。

同時盧秀燕也也告訴宋同學「壞人已經抓起來了，一定會嚴查嚴辦」，更盼他好好養病、恢復健康，媽媽與家人才會安心。盧秀燕的貼文曝光後，有不少網友都紛紛留言表示，「一定要重判！犯眾怒之事不能就此姑息」、「市長真的好溫暖」、「拜託市長不要重重舉起輕輕放下」、「最暖心的市長」、「市長媽媽硬起來保護弱者，棒」、「感動的一刻，台灣教育真的要徹底檢討！」

關於男大生的病況，宋母表示，兒子可以進食後，曾帶布丁給他吃，未來還是想搬到鄉下去住，過純樸生活。她也希望嫌犯受到嚴厲懲處，不要被保釋、釋放。