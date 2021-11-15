台灣首家平價航空台灣虎航今（15）日宣布將推出日本、韓國、澳門的限時促銷去程0元機票，不過僅限同時購買來回機票者。本周三（17日）起開放2021年冬季班表。

台灣虎航表示，隨著各國疫苗施打率提升，研議邊境開放的好消息也陸續傳出，看好明年旅遊市場可望逐漸復甦，台灣虎航將於本周三（17日）起開放2021年冬季班表，首波開放航線是桃園-澳門、桃園-東京成田、桃園-大阪關西及桃園-首爾仁川；且凡於11月17日至明年2月14日間於台灣虎航官網購票者，可改期1次且免手續費，惟仍需補足機票差額，改票期間適用於今年12月25日至明年3月26日。

台灣虎航表示，0元去程優惠限同時購買來回機票者，桃園出發航段就有機會用0元入手，限時促銷期間是11月17日上午10：00至11月30日23：59止。須備妥6個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網www.tigerairtw.com購票，活動網頁https：／／bit.ly／3DhE2Qk。